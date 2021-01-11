新聞評論╱洗刷民選獨裁 別再為難基層員警查水表

國民黨立委李貴敏9日在台北市內湖湖光市場連署反萊豬、公投綁大選，竟有警察到場關切，警方回應員警到場靜態觀察，跟查水表不同，純屬誤解。(取材自李貴敏臉書)

國民黨 推動反萊豬、公投 綁大選公投案第二階段連署起跑，繼新竹傳出警方在連署點設巡邏箱疑似「 查水表」事件後，國民黨立委李貴敏在台北市湖光市場附近設連署攤位，也有員警在攤位旁站崗，警方不約而同回應是「加強年前巡守」，只是，警方明知這種勤務會給民眾查水表的感覺仍執意而為，是真有治安考量，還是主其事者揣摩上意？

近來最熱門的警界消息莫過於高雄市、台南市等六都警察 局長及刑事局長、警大校長人事大搬風，上任僅半年的高雄市警察局長劉柏良傳出將遭撤換，有媒體報導劉已萌生提前退休之意；行政院長蘇貞昌10日到屏東視察高鐵特定區，被問到「高雄有民進黨議員認為換警察局長是為換上自己人？」蘇斥為「亂講」，一旁的高雄市長陳其邁則說「人事是中央一條鞭」。

從陳其邁的話看來，即使交情再好，此刻的陳市長也保不住劉局長的位子，劉恐怕要為早年購買的股票付出仕途代價；對錯不論，但從其競爭者的升官圖來看，劉柏良目前的位子恐怕才是「原罪」，誰叫他擋住了別人的升官路徑。

不過，陳其邁的話也只說對了一半，警界人事雖然是中央一條鞭，但使鞭者正是在警界遍地插旗的民進黨各派系勢力，劉柏良半年前高升高雄市警察局長，如今有人覬覦他的位子，只能說成也派系、敗也派系。

警界生態演變至此，確是警政發展最大的怪象，被視為公權力象徵的警察系統原應行政中立，結果政治人物的手卻伸進最深，一旦掌控人事升遷，焉無聽命行事的警察大軍？以致於高階警官莫不以依附政治人物為首務，跟對了人，前途光明，官運享通，專業成了其次，只要會包裝行銷就行。

最近幾次警界人事就大大顛覆了過去的行事準則，升局長者個個背後都有派系脈絡，派系介入人事結果，署長可以槓上部長，部長可以法辦署長，院長反過來修理部長，高層大亂鬥，警界當然看得分明，要有發展就要經營關係，不知不覺就成了政治人物、派系的附庸，毋寧是民主政治的最大病源。

從行政院前發言人丁怡銘牛肉麵風波的特權約談、醫師蘇偉碩被通知聖誕夜作筆錄，以至最近新竹警方在公投連署點設巡邏箱、盤查，立委沒有公開的市場連署行程都有警員到場站崗，警察早已丟掉行政中立的那把尺，政委羅秉成要堅持瘦肉精零檢出的縣市長別為難基層公務員，成了話題人物，倒是總統蔡英文若想洗刷「民選獨裁」的封號，這就先讓警察行政中立開始吧，別再為難基層員警去查什麼水表了。