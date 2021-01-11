我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

黑白集╱擦脂抹粉塑造英明政府？ 蔡政府宣傳癖病入膏肓

黑白集
台鐵新書《一張通往改變的車票》套書，遭質疑花費884萬台幣出版，並且宣傳局長張政源（圖）政績，再度凸顯蔡政府的宣傳癖 。(本報資料照片)
台鐵新書《一張通往改變的車票》套書，遭質疑花費884萬台幣出版，並且宣傳局長張政源（圖）政績，再度凸顯蔡政府的宣傳癖 。(本報資料照片)

台鐵出軌、斷軌、誤點事故不斷，改善遙遙無期。但鐵路局長張政源要退休，卻花800多萬台幣公帑出書吹噓政績，讓人憤怒。蔡政府的宣傳癖，一天比一天嚴重，簡直病入膏肓。

先問，台鐵需要這套書嗎？前局長周永暉剛出過洋洋灑灑七本書，把鐵道藝術、台鐵便當、車站風華，全都宣傳了一遍。現在，需要再加四本來錦上添花嗎？再說，書上說得天花亂墜，台鐵運輸的本業依然荒疏；普悠瑪葬送18條命，巡軌車七年無法驗收，鐵路便當再好吃有用嗎？

此景，正是民進黨這幾年的照妖鏡。蔡政府重視的不是治理，而是宣傳：以為只要舌頭夠靈巧、花招夠奇幻，就能讓民眾忘憂，政府形象就變光鮮。因此，萊豬惹民怨，官員就不斷表演食豬秀；外交受挫，就邀美國官員訪台安人心；政策失利，就派網軍出動吹捧。只靠擦脂抹粉，能塑造一個英明政府嗎？

張政源之舉，尤其令人難以苟同。他在出軌事件後降調局長，在應推動公安的時候，他卻將施政放在「鐵路美學」。他本周就要退休，不偏不倚找在此刻出書，花公帑宣揚自己在台鐵的「改革」。這真是令人反胃。

1450事件已為大家打了第一劑抗宣傳疫苗，春露行銷、丁怡銘事件則是一劑接一劑。現在，全民都有抗體了，政府官員卻還在玩。

退休 公安 美國

上一則

民眾黨選舉 柯文哲提名5人僅2人當選

下一則

新聞評論／挑戰游錫堃障礙 蘇貞昌要「闖三關」

延伸閱讀

美國解除台美交往限制 府高層： 沉著冷靜面對國際局勢

美國解除台美交往限制 府高層： 沉著冷靜面對國際局勢
觀察站/萊豬之後 台灣要迎接美國「乾淨的煤」?

觀察站/萊豬之後 台灣要迎接美國「乾淨的煤」?
退休前夕…台鐵局長砸884萬公帑出書

退休前夕…台鐵局長砸884萬公帑出書
觀察站／台鐵負評不少 還砸錢宣傳！

觀察站／台鐵負評不少 還砸錢宣傳！

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
美國國務卿龐培歐宣布，取消現行美台交往限制。圖為2015年6月4日，當時民進黨總統參選人蔡英文（右）進入美國國務院拜會副國務卿布林肯，會後在國務院官員與時任立委蕭美琴（中）陪同下，步出國務院大樓。(本報資料照片／記者賴昭穎攝影)

當年李登輝穿睡衣拒下機 蔡英文躲媒體 都因這個限制

2021-01-10 18:27
朱俐靜(左)發片記者會自爆罹患乳癌，主持人陶晶瑩聽聞也心疼哽咽。記者杜建重／攝影

朱俐靜淚訴罹患乳癌 初期痛到爬不起來：每天都崩潰

2021-01-05 09:04
台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

2021-01-03 02:30
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析