黑白集╱擦脂抹粉塑造英明政府？ 蔡政府宣傳癖病入膏肓

台鐵新書《一張通往改變的車票》套書，遭質疑花費884萬台幣出版，並且宣傳局長張政源（圖）政績，再度凸顯蔡政府的宣傳癖 。(本報資料照片)

台鐵出軌、斷軌、誤點事故不斷，改善遙遙無期。但鐵路局長張政源要退休 ，卻花800多萬台幣公帑出書吹噓政績，讓人憤怒。蔡政府的宣傳癖，一天比一天嚴重，簡直病入膏肓。

先問，台鐵需要這套書嗎？前局長周永暉剛出過洋洋灑灑七本書，把鐵道藝術、台鐵便當、車站風華，全都宣傳了一遍。現在，需要再加四本來錦上添花嗎？再說，書上說得天花亂墜，台鐵運輸的本業依然荒疏；普悠瑪葬送18條命，巡軌車七年無法驗收，鐵路便當再好吃有用嗎？

此景，正是民進黨這幾年的照妖鏡。蔡政府重視的不是治理，而是宣傳：以為只要舌頭夠靈巧、花招夠奇幻，就能讓民眾忘憂，政府形象就變光鮮。因此，萊豬惹民怨，官員就不斷表演食豬秀；外交受挫，就邀美國 官員訪台安人心；政策失利，就派網軍出動吹捧。只靠擦脂抹粉，能塑造一個英明政府嗎？

張政源之舉，尤其令人難以苟同。他在出軌事件後降調局長，在應推動公安 的時候，他卻將施政放在「鐵路美學」。他本周就要退休，不偏不倚找在此刻出書，花公帑宣揚自己在台鐵的「改革」。這真是令人反胃。

1450事件已為大家打了第一劑抗宣傳疫苗，春露行銷、丁怡銘事件則是一劑接一劑。現在，全民都有抗體了，政府官員卻還在玩。