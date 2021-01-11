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民眾黨選舉 柯文哲提名5人僅2人當選

記者陳熙文╱台北11日電
台灣民眾黨10日舉行首次黨代表大會後，由黨主席柯文哲和黨代表合影。（記者黃義書／攝影）
台灣民眾黨10日舉行首次黨代表大會後，由黨主席柯文哲和黨代表合影。（記者黃義書／攝影）

台灣民眾黨昨召開黨代表大會並舉行中央委員、中評委選舉。選舉結果，黨主席柯文哲提名三位中央委員、兩位中評委，共五人，其中僅有兩人當選。而包括網路名人Z9吳達偉、台北市觀傳局前局長陳思宇皆當選中央委員。

對於提名五人，僅有兩人當選，柯文哲會後表示，「提名後，還是要靠（候選人）自己去選」。

民眾黨章程明定設置中央委員會、包括15席中央委員，扣除市長、立委等六席當然委員，民眾黨代表大會昨共選出九席票選委員，並候補五席；中評委則明定須選出七席，候補兩席。

開票結果，中央委員部分，當選者包括江和樹、孫正華、楊博宇、劉瑋、吳達偉、龔勤文、陳思宇，以及由柯文哲提名的林富男、蔡炳坤；候補五席則有陳安淇、李思慧、陳宥丞、張柏嵩、馮啟彥，張柏嵩是柯文哲提名。

中評委部分，當選者包括張凱鈞、吳亭蓁、陳美如、林欣賢、羅靖為、張睿倉、林恕暉；柯文哲提名的兩人則未當選正選委員。候補者為周鐘麒、尤信元。

知情人士指出，，柯文哲的難題在於，雖是黨的精神領袖，卻難以控制組織的律動。柯文哲在黨內，不僅掌握度不足，更缺人馬，從昨天的選舉即可一窺端倪：各立委系統的人馬開始進駐中央委員，柯文哲不但提不足人（主席最高可提名四人），所提名的三人只有兩席當選；中評委部分，柯提名的人更是無人當選。

提名 台灣 開票

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