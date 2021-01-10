驚人！近一周聲量 吳怡農大勝蔣萬安2.43倍

立委蔣萬安對吳怡農喊話，希望他可以對萊豬議題表態。(記者鍾維軒／攝影)

新境界基金會副執行長吳怡農上周登記參選民進黨 北市黨部主委選舉。「聲量看政治」臉書 粉絲專頁最近根據即時新聞社群聲量、新聞聲量、Google SERP、Google Trend等指標，分析上周吳怡農與國民黨 立委蔣萬安的聲量比較，最近一周吳怡農聲量超越蔣萬安2.43倍。

聲量看政治臉書粉絲專頁分析，吳怡農擔任新一屆民進黨北市黨部主委已成定局，外界也對吳怡農是否投入2022北市長選舉，有進一步討論。至於國民黨目前整體大戰略，仍為攻擊民進黨的美豬政策，蔣萬安在此議題上，但並無特別突出，導致最近一周，吳怡農與蔣萬安的聲量比為70.89%：29.11%。

聲量看政治也分析，蔣萬安昨日特別在美豬議題上叫戰吳怡農，應該也是已經意識到，在某些民意與輿情氣氛上，吳怡農或成為蔣萬安的對手。

聲量看政治今在臉書表示，吳怡農近期宣布投入民進黨台北市黨部主委選舉，並獲得台北市黨部前主委、國策顧問黃承國的支持，使得吳怡農擔任新一屆的民進黨北市黨部主委已成定局。因此，最近一周，民進黨無論內外部，包括社會輿情等，對於吳怡農未來動態有頗多討論。

至於蔣萬安，聲量看政治臉書粉絲專頁分析，儘管蔣萬安近一周話題，也同樣圍繞在是否參選台北市長選舉上，不過，可能因國民黨內部尚未整合，蔣萬安仍未給予外界正面回應。國民黨整體大戰略仍是攻擊民進黨的美豬政策，蔣萬安在此議題上，雖有與國民黨整體戰略同一陣線，但並不特別突出。