我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2213萬確診 洛杉磯郡破90萬

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

想造王? 比照賴清德 英系立委邀鄭文燦餐敘

記者蔡晉宇／台北10日電
桃園市長鄭文燦是綠營2024年總統大選熱門人選。（本報資料照片）
桃園市長鄭文燦是綠營2024年總統大選熱門人選。（本報資料照片）

民進黨英系成員繼去年底邀副總統賴清德餐敘，前天也用同樣規格與另一位2024年總統熱門人選、桃園市長鄭文燦餐敘，引發關注。黨內人士說，蔡英文總統成功連任後，英系的戰略目標也隨之從打選贏戰，轉換為在「後小英時代」維繫影響力；目前英系邀請賴、鄭二人廣結善緣舉動，顯示欲扮演造王者角色。

英系召集人劉櫂豪表示，小英之友會本來就會定期邀約社會各界來餐敘，人選也不局限於政治人物，包括藝文界、產業界、社團等民間人士都有，只是剛好賴清德和鄭文燦二位知名度較高，比較受各界關注。前天與會者包括英系立委莊瑞雄、蔡易餘、劉櫂豪、蘇治芬、王美惠等人，以及總統府顧問黃承國、民進黨前秘書長洪耀福。

據悉，英系內部對於賴清德、鄭文燦兩位2024年可能參選的熱門人選，尚未明顯表態，且內部意見多元。賴清德雖然因為去年參加初選，和英系間多有摩擦，但一位英系立委表示，若現在要選一個代表民進黨出戰2024，還是會選賴清德，因為賴在政壇資歷較深，已在各層面受過全面檢驗，參選後冒出的不確性因素也較低，由賴披掛上陣會是一場比較可預期的選戰；不過這僅是他個人看法，派系內目前沒有相關討論。

一位英系核心成員指出，賴清德若有心化解黨內恩怨，應先從自己發跡地台南作起，他與台南市議會議長郭信良二人間多年的恩怨若能先化解，才是大和解的第一步。

賴清德 民進黨 蔡英文

上一則

1月16日罷免王浩宇 藍辦選前晚會催票

下一則

美國解除台美交往限制 府高層： 沉著冷靜面對國際局勢

延伸閱讀

觀察站／台鐵負評不少 還砸錢宣傳！

觀察站／台鐵負評不少 還砸錢宣傳！
「天網」侵害人權？鄭文燦：隱私資料疫後應銷毀

「天網」侵害人權？鄭文燦：隱私資料疫後應銷毀
蔡再同框拉抬？ 鄭文燦：別歪到政治

蔡再同框拉抬？ 鄭文燦：別歪到政治
體測「替代方案」補測才過關…賴清德警衛室主任升少將惹議

體測「替代方案」補測才過關…賴清德警衛室主任升少將惹議

熱門新聞

在美國總統川普政權即將交接前夕，美國國務院今天宣布取消美台交往限制。國務卿龐培歐透過聲明宣布取消所有自我施加的限制。(美聯社)

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

2021-01-09 17:28
（本報資料照片）

美宣布與台解除交流限制 台總統府：爭取美跨黨派支持

2021-01-09 22:43
台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

2021-01-03 02:30
朱俐靜(左)發片記者會自爆罹患乳癌，主持人陶晶瑩聽聞也心疼哽咽。記者杜建重／攝影

朱俐靜淚訴罹患乳癌 初期痛到爬不起來：每天都崩潰

2021-01-05 09:04
依據聯合國開發計畫署的2019年性別不平等指數，台灣性別平等表現較2020年進步3名，為全球第6名，居亞洲之冠。(Getty Images)

2021性別圖像 台灣居全球第6 亞洲之冠

2021-01-05 11:45
新竹馬偕家醫科主治醫師葉姿麟表示，許多工程師自詡為「健康的胖子」，自豪沒有三高，但研究指出，ＢＭＩ值超標者都應減重。報系資料照

世上沒有健康的胖子 醫：過胖無三高死亡率高於一般人

2021-01-09 13:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制
疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了