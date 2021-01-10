想造王? 比照賴清德 英系立委邀鄭文燦餐敘

桃園市長鄭文燦是綠營2024年總統大選熱門人選。（本報資料照片）

民進黨 英系成員繼去年底邀副總統賴清德 餐敘，前天也用同樣規格與另一位2024年總統熱門人選、桃園市長鄭文燦餐敘，引發關注。黨內人士說，蔡英文 總統成功連任後，英系的戰略目標也隨之從打選贏戰，轉換為在「後小英時代」維繫影響力；目前英系邀請賴、鄭二人廣結善緣舉動，顯示欲扮演造王者角色。

英系召集人劉櫂豪表示，小英之友會本來就會定期邀約社會各界來餐敘，人選也不局限於政治人物，包括藝文界、產業界、社團等民間人士都有，只是剛好賴清德和鄭文燦二位知名度較高，比較受各界關注。前天與會者包括英系立委莊瑞雄、蔡易餘、劉櫂豪、蘇治芬、王美惠等人，以及總統府顧問黃承國、民進黨前秘書長洪耀福。

據悉，英系內部對於賴清德、鄭文燦兩位2024年可能參選的熱門人選，尚未明顯表態，且內部意見多元。賴清德雖然因為去年參加初選，和英系間多有摩擦，但一位英系立委表示，若現在要選一個代表民進黨出戰2024，還是會選賴清德，因為賴在政壇資歷較深，已在各層面受過全面檢驗，參選後冒出的不確性因素也較低，由賴披掛上陣會是一場比較可預期的選戰；不過這僅是他個人看法，派系內目前沒有相關討論。

一位英系核心成員指出，賴清德若有心化解黨內恩怨，應先從自己發跡地台南作起，他與台南市議會議長郭信良二人間多年的恩怨若能先化解，才是大和解的第一步。