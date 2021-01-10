撤台灣豬標章 家樂福怒批：畜產會反咬

「台灣豬標章」掀波，家樂福怒批畜產會反咬一口。圖為台中市長盧秀燕（右）元旦帶隊查萊豬。（本報資料照片）

台灣 元旦起開放萊豬進口，為方便民眾辨識使用台灣豬的店家，農委會推出「台灣豬標章」，本月起全面稽查張貼標章的店家，中央畜產會董事長林聰賢昨表示，核發標章的7000多家業者中，已清查約2000多家，有60幾家業者因混用進口肉品遭下架，除鬍鬚張外，大型量販店家樂福也在內。

本報系聯合報報導，家樂福昨晚發布聲明稿駁斥官方說法，指當初申請台灣豬證明標章切結書的範圍僅限「生鮮處精肉課所販售生鮮冷藏豬肉及其冷藏豬肉加工製品之主原料」，並未包含店內販售的其他供應商豬肉加工品，但1月初接獲通知，要求須全店生鮮及雜貨全數販售台灣豬才可使用標章，因此主動申請撤銷各店的台灣豬標章，並非「不符合規定而被撤照」。家樂福強調，對於所指「家樂福不符合規定而撤照」感到非常錯愕。認為官方說法不實。

中央畜產會副執行長王旭昌隨後坦承，的確是和家樂福討論過後，家樂福認為部分絞肉類、冷凍豬肉片等原料仍有進口肉品的疑慮，主動寄回標章，並非稽查發現後才下架。王旭昌說，全聯原本也想申請台灣豬標章，討論後也有相同疑慮，最後作罷，好市多、愛買、大潤發則未申請。

另據台北中國 時報報導，中央畜產會副執行長王旭昌指出，原本有台灣豬標章業者而遭下架的60餘家，主要是餐廳、批發零售業者等，大都有佛跳牆、水餃等食品，其中佛跳牆使用許多肉品、加工品，部分可能使用到進口豬肉，但店家為了應景販售年菜，只好先撤下台灣豬標章，還有部分原本有台灣豬標章的咖啡 店，因店內的濃場中有火腿產品也先撤下。王旭昌表示，家樂福是因為其販賣產品十分多，包括加工品、水餃等，擔心會誤導消費者，因此先把台灣豬標章寄還。

家樂福昨發聲明表示，去年10月底詢問中央畜產會是否符合申請「台灣豬證明標章」，11月20日中央畜產會檢附標章管理作業規範，詢問家樂福是否有意願申請標章，家樂福在12月9日前陸續備文進行申請作業，12月24日中央畜產會審核通過，頒發標章給家樂福，12月30日起家樂福張貼於申請的冷藏豬肉櫃明顯處。但今年1月4日，畜產會來電詢問可否全館都賣台灣豬，家樂福隔日說明不可能全館只賣台灣豬，只有冷藏豬肉可以，因而主動要求撤掉台灣豬標章，沒想到畜產會前後標準不一，最後還反咬家樂福一口，讓家樂福覺得「莫名其妙」。