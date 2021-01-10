反萊豬公投連署點 藍：遭查水表

國民黨展開反萊豬公投第二階段連署，前總統馬英九（右起）與黨主席江啟臣9日到桃園平鎮的連署點，呼籲全民用公投選票制衡蔡政府。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨反萊豬兩公投 案第二階段連署起跑，於各縣市廣設「友善連署點」募連署書，卻傳出新竹市香山區兩連署點遭警方設巡邏箱、盤查。國民黨主席江啟臣 昨晚批評，民進黨 政府應說明是否又要藉查水表打壓反萊豬兩公投連署。

江啟臣質疑，一個公投連署點究竟造成什麼治安風險，需警方特別設巡邏點？新竹市警察關心公投連署狀況，是否是民進黨執政的新竹市政府要求？批評民進黨政府根本是要透過警察盤查方式，製造「友善連署點」壓力，讓公投支持者心生恐懼。

反萊豬公投進人第二階段連署，各地民眾響應。（記者劉明岩／攝影）

江啟臣批評，新竹市政府若要設巡邏箱保障市民安全，應要跟相關市民解釋設巡邏箱原因，而非透過盤查手段讓當事人心生恐懼，退出連署點，否則合理懷疑就是要透過查水表手段打壓反萊豬兩公投連署。

前總統馬英九昨日到桃園宣導反萊豬公投連署時表示，這個攸關台灣人健康的重大決定，居然沒有經過行政院會討論，蔡英文是「一個人獨裁」， 獨裁後還要求大家跟她配合。江啟臣則說，蔡英文政府只會宣布，不會管理。而在台東市中央市場，一早就有許多買菜的民眾加入連署，更有人大罵政府不為人民健康把關。

嘉義市長黃敏惠則呼籲「自己健康自己顧」，在這個時刻唯有透過人民公投，直接展現民意，決定自己的未來，透過公投為食安把關，讓中央聽見人民的聲音 。

另外，台灣大學昨開校務會議，會中有行政人員臨時提案，為維護台大校園食安與教職生健康，學校須訂定杜絕萊豬辦法，做到「萊劑零檢出」，成為全台第一所公開在校務會議討論禁萊豬的大專院校。