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1月16日罷免王浩宇 藍辦選前晚會催票

記者周志豪、高宇震／連線報導
罷免桃園市議員王浩宇案16日投票，國民黨預計前一天要辦催票晚會。(記者潘俊宏／攝影)
罷免桃園市議員王浩宇案16日投票，國民黨預計前一天要辦催票晚會。(記者潘俊宏／攝影)

桃園市議員王浩宇罷免案16日投票國民黨預計要在投票前一天辦最後「催票」晚會，呼籲對王言行不滿的中壢區民都能出來投下罷免票伸張民意，國民黨立院黨團屆時也將動員全力相挺。王浩宇對此不願回應。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，罷免王浩宇案前兩階段都是公民團體自己努力獲得的成果，凸顯民意自動自發希望能罷免王浩宇；如今到了第三階段，國民黨作為一個在中壢多數支持的政黨，沒有沉默的權利。

罷免王浩宇總部昨在中壢中正公園舉辦「中壢民主講堂」，邀請各黨派人士暢談民主真諦及公民行使罷免權對台灣的影響。罷王總部也表示，對罷王成功有信心，希望最後階段衝出民眾熱情與投票率。罷王發起人唐平榮表示，一路走來過程艱辛，但希望因此讓政治人物謹言慎行，別讓人民在非不得已的狀況之下行使罷免權，到最後階段也認為非常有機會能罷王成功，下架王浩宇是最終目的。

國民黨團總召林為洲表示，投票前夕活動形式未定，目前由中壢選出的黨籍立委魯明哲作為與罷王團體的主要對口，後續尊重魯的判斷，只要需要，投票前一天黨團會前往中壢聲援。

鄭照新表示，罷免王浩宇需7萬8786票，目前黨內預估，支持罷王且一定會投票的約6萬人，另外還有近5萬人是支持罷王也可能投票民眾，總票數與魯明哲年初立委選舉得票相仿，確實有過的可能，過關機會「缺的是臨門一腳」。

鄭照新說，王浩宇所屬選區屬藍軍獲勝選區，加上其他在野黨對王浩宇的不認同，在該區的投票動員能否與公民力量結合就相形重要；現在的問題在於知道罷王案與實際願返鄉投票的人，不會跟總統、立委大選的人一樣多，需要宣傳。

15日活動雖由國民黨主辦，但當天主席江啟臣不一定會出席，可能以其他方式表態。由於江啟臣對罷免王浩宇案始終態度曖昧，讓黨內傳出，因江認為罷王案要過關有風險，擔心會受傷，不願站到第一線。

鄭照新說，國民黨對王浩宇這樣有爭議的人被罷免案態度若太冷漠，「不幫才會受傷」；江啟臣當然挺罷王，才在中常會邀唐平榮演講，只是罷王是民團發起，江不希望喧賓奪主，否則對民團不太尊重。鄭照新說，國民黨感受民意呼聲，但過程中不能讓人家覺得國民黨要割稻尾。

投票 國民黨 江啟臣

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