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綠營「萬用工具人」 顧立雄傳掌國防部

記者程嘉文、周佑政／台北9日電
國安會秘書長顧立雄傳將接任國防部長。（本報資料照片）
國安會秘書長顧立雄傳將接任國防部長。（本報資料照片）

立法院這兩天傳出國安人事可能異動，消息人士透露，最快在農曆春節前，國安會秘書長顧立雄可望接任國防部長，曾是部長熱門人選的參謀總長黃曙光，是否為了潛艦國造，轉任國防部副部長，備受矚目。

顧立雄對這項傳聞表示一無所悉，與當初傳言他從金管會主委接任國安會秘書長時的回應一樣。不過，從金管門外漢到國防無淵源，每次新職派任，顧雖多遭質疑，但無損蔡總統對他的信任，堪稱「萬用工具人」，這次傳他接掌國防部，軍中議論紛紛。

消息人士指出，在蔡總統授意下，現在許多相關業務由顧立雄聽取軍方報告，國安會諮委陳俊麟輔佐。

顧立雄若接掌國防部，是軍政軍令一元化以來，第三位文人部長。軍方官員認為，顧不全然是國防門外漢，國防部有龐大參謀幕僚組織，只需尊重專業。

參謀總長黃曙光幾個月後將屆齡退伍，台灣潛艦國造與國艦國造幾乎都是他督導，黃曙光的異動，牽動海發中心主任邵維揚的去留，恐造成潛艦國造才剛起步，篳路藍縷推動造艦的軍方將領全走人的窘況。

黃曙光若以參謀總長轉接任國防部副部長，繼續推動潛艦國造，但以過往軍中慣例，總長位階擔任副部長，有降格的委屈，就算黃不介意，但顧慮總長地位可能降低到副部長級，恐怕也不易接受。另有傳聞是讓黃延任總長，但須在立院下會期完成修法，時間是變數。

另傳出外交部長吳釗燮可能回任國安會秘書長，遺缺由次長曾厚仁升任，懸缺許久的海基會董事長，李大維回鍋接任，則是合理安排。不過，總統府對此傳聞不回應，只說國防部與顧立雄都已回應過。

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