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綠營派系角力？高雄、台南警局長半年就去職

台灣新聞組／台北9日電
高雄市警察局長劉柏良上任才半年，卻因捲入監察院調查石木欽案衍生的執法人員與商界的炒股案，職務再度遭調整。（本報資料照片）
高雄市警察局長劉柏良上任才半年，卻因捲入監察院調查石木欽案衍生的執法人員與商界的炒股案，職務再度遭調整。（本報資料照片）

警調高層近日一波退休潮，包括警察大學、刑事局長、新北、宜蘭等主官都將異動，此外，半年前才在爭議聲中上任的高雄、台南兩市警局長再被調整職務，六都中至少有三都警察局長異動。另調查局兩副局長屆退，新任副局長人選可望由主任秘書黃義村、台北市調查處長劉復興升任，後續牽動內、外勤處站主管，各方角力不斷。

由於警察大學校長黎文明、移民署署長邱豐光，加上六都警察局多位副局長都在本月中旬退休，警政署順勢大動作調整警界高層人士。

據了解，新北市警察局長陳檡文可望接警大校長，被視為徐國勇人馬的他，本來有機會接任移民署署長，但陳檡文認為若接移民署長，未來恐難接警政署長，但擔任警大校長，不只成為警界「唯二」的三線四星警官，與警政署長平起平坐，未來還有機會循顏世錫模式，由校長接署長。

台南市警局長詹永茂半年前才在爭議聲中上任，如今因長榮女大生命案等危機處理能力遭質...
台南市警局長詹永茂半年前才在爭議聲中上任，如今因長榮女大生命案等危機處理能力遭質疑再傳異動。（本報資料照片）

至於去年被從台南調回警政署的副署長黃宗仁將接任新北市警察局長，刑事局長黃明昭接高雄市警察局長、警政委員方仰寧接台南市警察局長，保一總隊代理總隊長黃建榮接嘉義市警察局長、嘉義縣警察局長廖宗山調保三總隊長、副署長黃嘉祿調任刑事局長。

警界人士指出，去年7月，行政院長蘇貞昌點名批評台南、高雄兩市治安敗壞，警政署隨即撤換兩地局長，讓分別和綠營特定派系交好的劉柏良及詹永茂分任高雄、台南局長，過程中民進黨內派系角力不斷，基層質疑聲不斷。

如今，劉柏良與詹永茂被調回警政署擔任副署長及警政委員，則是因劉捲入監察院調查前公懲會委員長石木欽案中的炒股案，蘇貞昌前幾天才在監委面前保證會徹查；詹永茂則是因處理長榮女大生命案時，危機處理失當又在議會失言，本就引發下台負責的聲浪。

詹永茂昨說，還沒接到長官正式告知，「但外面傳的沸沸揚揚，可能是真的」。台南市長黃偉哲說，對中央人事調動會相互尊重。國民黨南市議員批，台南短短兩年換了三位警察局長，「警察局長成了民進黨高官爭權惡鬥的籌碼」。

親近劉柏良人士證實劉已接獲異動通知，高雄市長陳其邁不願對此回應，高市府只簡單聲明：「尊重警政人事中央一條鞭」。

其餘人事包括宜蘭縣警局長由基隆港務警察總隊長廖材禎接任、苗栗縣警察局長由警政署公關室主任周煥興接任。

警察 移民 退休

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