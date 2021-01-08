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蘇貞昌：台豬可像松阪豬 柯文哲：想不通他的邏輯

記者林麗玉、蘇健忠／台北8日電
柯文哲嗆蘇貞昌邏輯不通，「他（蘇貞昌）的講話邏輯我想不出來！」「開放萊豬與松阪豬有什麼關係？我不都曉得！」（記者蘇健忠／攝影）
柯文哲嗆蘇貞昌邏輯不通，「他（蘇貞昌）的講話邏輯我想不出來！」「開放萊豬與松阪豬有什麼關係？我不都曉得！」（記者蘇健忠／攝影）

行政院長蘇貞昌指出，台灣豬非常出名，將來會好像松阪豬、神戶牛，台灣豬將會更受歡迎。遭國民黨新北市議員葉元之打臉，指松阪豬的松阪不是地名而是部位，蘇貞昌不懂豬，還要宣傳豬。台北市長柯文哲昨天也嗆，蘇貞昌邏輯不通，「他（蘇貞昌）的講話邏輯我想不出來！」「開放萊豬與松阪豬有什麼關係？我不都曉得！」

葉元之表示，蘇貞昌為了推廣台灣豬鬧了大笑話，說台灣豬會像松阪豬一樣受歡迎，但松阪豬的松阪不是地名，松阪豬是豬頰和下巴連接的部位，因美味程度與松阪牛齊驅而有此美名。

葉元之還說，最近豬肉上漲，行政院農委會主任委員陳吉仲卻說「消費者絕對可以負擔得起」，這真的是不知民間疾苦，陳吉仲代表全台灣人民？陳說負擔得起就是負擔得起，真是現代版晉惠帝。

葉元之指出，民進黨為了護航萊豬幹話齊發，他真的是看傻了眼，是內部有辦比賽嗎？怎麼民進黨官員，各個都想爭取幹話王寶座。

另外，對於柯文哲昨天沒簽國民黨的萊豬公投連署書，柯文哲說，國民黨的連署書寫不含萊克多巴胺豬肉，那牛肉怎麼辦？第一個被打問號；另外不含萊劑，是基於動物的進步權？還是務實派的可以用，但屠宰前要停用？國民黨還是要清楚要用哪一個論述？不過國民黨論述不夠清楚，反萊豬越反越低。

台灣 國民黨 民進黨

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