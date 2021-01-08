我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2150萬確診 伊州破百萬

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

新聞評論／萊劑類比糖 李遠哲的專業分顏色？

重磅快評
中央研究院前院長李遠哲。（記者曾原信／攝影）
中央研究院前院長李遠哲。（記者曾原信／攝影）

前中央研究院院長李遠哲又講話了，針對氣候變遷議題，他批評蔡總統「沒有醒過來」，因為各國陸續做出2050淨零碳排的目標，但台灣現行政策不夠積極，呼籲拿出全面藍圖；談到萊豬，他提出「糖也是毒」為蔡政府辯護，讓人聽了糊塗，這是同一位前中研院院長講的話？

時代力量日前舉辦「面對全球氣候變遷台灣如何超前部署」座談會，李遠哲與談表示，很多政治人物不看太遠的事情，覺得淨零碳排與他們無關，台灣再生能源推動太慢，他支持增加碳稅，對產業結構會有改變性影響，他與蔡總統溝通多次都沒用，如果決心要做，須有政委負責，或由副總統出面，但「總統沒有醒過來的話，事情就比較難了」，呼籲大家努力讓總統醒過來。

李遠哲也關注萊豬議題，去年11月30日他出席一場氣候變遷的記者會時就被問到萊豬議題，他表示萊劑在標準以下吃了，對健康影響不大，引來熱議，這次又被問到同樣問題，他進一步說明，指大家吃的東西很多都是不衛生的，例如吃糖，所有研究糖的人都說糖是毒，不能吃太多；大家吃硝酸鈉，為了保鮮都是毒品，但放一點點，大家還是吃，現在每天在談萊豬，他覺得不可思議，「不能把很小的問題當成世界大戰在打」。

如果李遠哲是以科學家的角度談萊劑，要讓人信服就該前後立場一致，當年民進黨以「毒牛」為由反對美牛進口，不見李遠哲向綠營人士來場「十萬個為什麼」的科普教育，告訴蔡英文及蘇貞昌其實萊牛在標準以下沒那麼毒？李遠哲沉默八年之後，在蔡政府宣布開放萊豬進口後突然說在標準以內吃萊劑沒有大礙，是要人相信八年前噤聲的李遠哲，還是現在講話的李遠哲？

最無辜的要算是甜食、甜飲的業者了，被李遠哲無端捲入這場萊豬風波，李遠哲說糖是毒，不能吃太多，後者為真，前者也讓人很難辯駁，但是，吃不吃糖，要吃多少糖，消費者總是可以自己決定，衛福部還規定元旦起手搖飲要標示全糖、半糖、總糖量，違者最高可罰400萬元台幣，現在最大的問題是，蔡政府規定飲料要標示糖量卻不准豬肉標示萊劑，消費者想自保只能把來源國標示當作萊劑標示來看，心裡不免納悶，難道糖比萊劑毒？還是李遠哲的專業分顏色？

台灣 氣候變遷 毒品

上一則

新聞眼／社群網路雙面刃 執政操弄別過火

下一則

「人民善良但不傻」 羅文嘉籲民進黨別仗多數、靠網宣

延伸閱讀

新聞評論／蔡政府惡化兩岸關係 也不該刁難返鄉台胞

新聞評論／蔡政府惡化兩岸關係 也不該刁難返鄉台胞
新聞評論／蔡政府看上不看下 台經濟挨「K」

新聞評論／蔡政府看上不看下 台經濟挨「K」
把關萊劑昨是今非？蘇貞昌：當年聯合國沒訂標準

把關萊劑昨是今非？蘇貞昌：當年聯合國沒訂標準
黑白集／三保齊漲理直氣壯 蔡政府話術了得

黑白集／三保齊漲理直氣壯 蔡政府話術了得

熱門新聞

台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

2021-01-03 02:30
在司法院長許宗力（中）監交下，吳明鴻（右）從藍獻林（左）手中接下最高行政法院院長。（記者林澔一／攝影）

蔡總統家天下 馬以南：弟當總統 全家失業

2021-01-01 02:26
朱俐靜(左)發片記者會自爆罹患乳癌，主持人陶晶瑩聽聞也心疼哽咽。記者杜建重／攝影

朱俐靜淚訴罹患乳癌 初期痛到爬不起來：每天都崩潰

2021-01-05 09:04
依據聯合國開發計畫署的2019年性別不平等指數，台灣性別平等表現較2020年進步3名，為全球第6名，居亞洲之冠。(Getty Images)

2021性別圖像 台灣居全球第6 亞洲之冠

2021-01-05 11:45
CNN風尚版精選2021年最令人期待的8座新開張或新落成建築，台北表演藝術中心入列。（圖：北藝中心提供）

CNN選出8座2021精彩建築 台北表演藝術中心在列

2021-01-02 04:45
傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭