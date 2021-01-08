新聞評論／萊劑類比糖 李遠哲的專業分顏色？

中央研究院前院長李遠哲。（記者曾原信／攝影）

前中央研究院院長李遠哲又講話了，針對氣候變遷 議題，他批評蔡總統「沒有醒過來」，因為各國陸續做出2050淨零碳排的目標，但台灣 現行政策不夠積極，呼籲拿出全面藍圖；談到萊豬，他提出「糖也是毒」為蔡政府辯護，讓人聽了糊塗，這是同一位前中研院院長講的話？

時代力量日前舉辦「面對全球氣候變遷台灣如何超前部署」座談會，李遠哲與談表示，很多政治人物不看太遠的事情，覺得淨零碳排與他們無關，台灣再生能源推動太慢，他支持增加碳稅，對產業結構會有改變性影響，他與蔡總統溝通多次都沒用，如果決心要做，須有政委負責，或由副總統出面，但「總統沒有醒過來的話，事情就比較難了」，呼籲大家努力讓總統醒過來。

李遠哲也關注萊豬議題，去年11月30日他出席一場氣候變遷的記者會時就被問到萊豬議題，他表示萊劑在標準以下吃了，對健康影響不大，引來熱議，這次又被問到同樣問題，他進一步說明，指大家吃的東西很多都是不衛生的，例如吃糖，所有研究糖的人都說糖是毒，不能吃太多；大家吃硝酸鈉，為了保鮮都是毒品 ，但放一點點，大家還是吃，現在每天在談萊豬，他覺得不可思議，「不能把很小的問題當成世界大戰在打」。

如果李遠哲是以科學家的角度談萊劑，要讓人信服就該前後立場一致，當年民進黨以「毒牛」為由反對美牛進口，不見李遠哲向綠營人士來場「十萬個為什麼」的科普教育，告訴蔡英文及蘇貞昌其實萊牛在標準以下沒那麼毒？李遠哲沉默八年之後，在蔡政府宣布開放萊豬進口後突然說在標準以內吃萊劑沒有大礙，是要人相信八年前噤聲的李遠哲，還是現在講話的李遠哲？

最無辜的要算是甜食、甜飲的業者了，被李遠哲無端捲入這場萊豬風波，李遠哲說糖是毒，不能吃太多，後者為真，前者也讓人很難辯駁，但是，吃不吃糖，要吃多少糖，消費者總是可以自己決定，衛福部還規定元旦起手搖飲要標示全糖、半糖、總糖量，違者最高可罰400萬元台幣，現在最大的問題是，蔡政府規定飲料要標示糖量卻不准豬肉標示萊劑，消費者想自保只能把來源國標示當作萊劑標示來看，心裡不免納悶，難道糖比萊劑毒？還是李遠哲的專業分顏色？