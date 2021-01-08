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「人民善良但不傻」 羅文嘉籲民進黨別仗多數、靠網宣

記者蔡晉宇／台北8日電
民進黨前秘書長羅文嘉呼籲蔡政府，不要輕忽人民對問題的思考能力。（本報資料照片）
民進黨前秘書長羅文嘉呼籲蔡政府，不要輕忽人民對問題的思考能力。（本報資料照片）

民進黨前秘書長羅文嘉6日晚在臉書表示，美豬議題嚴格來講，不是民進黨在決策上犯錯，反而是明知前路險重重，也要扛起責任往前走；民進黨真正要做的，除了請求國人諒解外，何不利用這個機會，和社會、國人有更全面，更深入的溝通對話；既非仰仗國會多數，也非依靠網宣技術。

羅文嘉說，這半年國民黨反美豬相當起勁，卻忘了過去也是開放美豬的擁護者；民進黨在野時反美豬，現在國際情勢改變，為了經貿發展必須開放，再多的苦都得吞下去，也沒什麼好怨，「小英說請國人體諒，其實就是一種道歉，也道盡台灣作為小國，生存的無奈與宿命」。

羅文嘉指出，如果只是從選舉輸贏角度來看，蔡英文大可不必如此堅決冒險，這也向來不是她的決策風格，但放在兩岸博弈、國家發展的脈絡來看，蔡是做了不容易的決定。

所以也不必太訝異，為什麼國民黨突然變得那樣關心台灣食安問題，一副要拚命樣，連豬內臟都能搬到立院丟，現在還要連署公投案；當然也不要太訝異，為什麼民進黨從反美牛到開放美豬。羅說，在野黨有在野黨的利益考量，執政者有執政者的責任所在，各有所本、各司其職而已。

羅文嘉呼籲，民進黨真正要做的，是和社會與國人有更全面、更深入的溝通對話，既非仰仗國會多數，也非依靠網宣技術，因為人民善良但也沒有那麼傻，民進黨從2018年大敗到2020年大勝、韓國瑜短短時間暴起暴跌、柯文哲走下神壇，在在說明不要輕忽人民對問題的思考能力。

羅文嘉說，美豬已來、公投將至，台灣既已朝向成熟民主國家之路邁進，就讓社會透過公共議題討論，提升公民素養、認清國際處境、透視政黨本質、凝聚國家願景。

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