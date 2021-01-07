黑白集／擁萊豬毀農田 陳吉仲護哪國農業？

農委會主委陳吉仲。(中央社)

政府一手擁抱萊豬，另一手摧毀農田，這是什麼概念？聽起來很不可思議，卻是蔡政府的現在進行式，負責執行的正是農委會主委陳吉仲。

陳吉仲一馬當先擁抱進口萊豬，這是人們親眼目睹，已無言以對。至於毀農田，且看以下紀錄：去年10月農委會宣布桃竹苗2萬公頃農地因缺水停灌休耕，11月嘉南1.8萬公頃農地強迫休耕，12月台中及竹苗2.7萬公頃農地休耕；今年1月，桃園2.8萬公頃農地休耕。加總起來，全台西部農業帶從桃園到台南計9.3萬公頃農地被迫休耕，這不是毀農田是什麼？

在護萊豬的場合，陳吉仲奮勇辯護，不管自己轉了多大的髮夾彎，也要力保萊豬如期登台。但在農地喊渴的地方，陳吉仲不出現就是不出現，只派手下官員去應付。把進口萊豬看得比本土豬農重要，對台灣 農地的休耕毀棄卻毫不在意，這種農委會主委到底在維護哪個國家的農業？這樣的政府不是在踐踏本土農民嗎？

陳吉仲罄竹難書的還不僅這些。他任內，一手把民間性質的水利會收歸國有，改為官派；卻立刻鬧出嚴重水荒，強迫農民休耕。最近他更把水保局官員派去推銷「台灣豬」標章，幫他衝萊豬業績。

在人不如豬的年代，本土農田哪比得上進口豬？陳吉仲如此宣示。