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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

擋藍反萊豬連署 蔡英文年前下鄉消毒

台灣新聞組╱綜合7日電
行政院長蘇貞昌（右）、衛福部長陳時中（左）等人，一同品嘗使用台灣豬的美食，蘇貞昌還端起炸排骨給陳時中。(記者邱德祥／攝影)
行政院長蘇貞昌（右）、衛福部長陳時中（左）等人，一同品嘗使用台灣豬的美食，蘇貞昌還端起炸排骨給陳時中。(記者邱德祥／攝影)

蔡政府開放萊豬等議題延燒，國民黨也將展開反萊豬連署。據轉述，民進黨昨天中常會上，多位中常委建議蔡英文總統可以下鄉和民眾溝通萊豬、長照、托育等政策；也有常委提到，行政院長蘇貞昌近來替政策辯護，屢成在野黨箭靶，蔡總統若能親自第一線說明，也能減輕蘇的壓力。

據轉述，會中有中常委建議，蔡總統可以透過下鄉和民眾溝通近來推行的政策，因為網路宣傳和一些刻意攻擊文宣會造成誤解，蔡總統去講就會清楚很多。蔡英文則表示認同，還說下鄉說明是本來就該做的事。

另一方面，台北中國時報報導，國民黨主席江啟臣昨宣布，本周六、日將在全台159個點同步展開「反萊豬、綁大選」兩項公投第二階段連署，為求在3月21日前收集逾50萬份有效連署書，江啟臣就連農曆春節也會下鄉徵求連署。

蘇挺台灣豬卻鬧笑話

本報系聯合報報導，蘇貞昌昨再偕行政院秘書長李孟諺、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲及中央畜產會董事長林聰賢等人，前往使用國產豬的餐廳，力挺台灣豬。

蘇表示，現在台灣豬非常出名，將來會像是「松阪豬、神戶牛」更受歡迎，因為台灣豬肉不但是大大出口外銷，進步達八倍，台灣美食也很有名。不過，「松阪豬」非指特定品種的豬，而是指豬肉的部位，國民黨新北市議員葉元之在臉書上開酸，「蘇貞昌不懂豬，還要宣傳豬」，還說怎麼民進黨官員各個都想爭取幹話王寶座？

台灣 國民黨 蔡英文

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