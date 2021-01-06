罵時代力量「蟑螂」 內政部次長改文道歉

內政部次長花敬群。（圖：營建署提供）

時代力量立委邱顯智在臉書 批評六都房價 負擔能力指標超過合理門檻，引來內政部 次長花敬群留言「時代蟑螂真的有夠髒」，花不久後即發文道歉，表示「用『蟑螂』指責別人確實不當，敬表歉意。」

內政部最新房價負擔能力指標顯示，六都皆超出合理負擔範圍，花敬群在受訪時卻表示，「本質上不至於太嚴重」，被邱顯智批評，要求花敬群找回過去的主張，卻引來花留言罵「時代蟑螂真的有夠髒」，並表示，「主張居住正義的人，不會惡意扭曲別人的話，更不會斷章取義與自導自演。」

時代力量則發文，認為花敬群口出惡言，應立即道歉。

花敬群稍晚把留言改為「真理自在人心」，並在臉書表示，「剛剛在邱顯智委員臉書有一些情緒性的說法，或有不妥，用蟑螂指責別人確實不當，敬表歉意。」

花敬群表示，住宅與房產政策是個敏感且複雜的議題，從左到右，從急切到漸進，都是人性，也是民意。他認為，公平與效率其實是可以並存，甚至應該是相輔相成的。例如，興建社宅可以協助弱勢居住，同時透過營建活動帶動經濟；同時推動都更危老可以提升居住安全與居住品質，同樣也帶動經濟。