罵時代力量「蟑螂」 內政部次長改文道歉
時代力量立委邱顯智在臉書批評六都房價負擔能力指標超過合理門檻，引來內政部次長花敬群留言「時代蟑螂真的有夠髒」，花不久後即發文道歉，表示「用『蟑螂』指責別人確實不當，敬表歉意。」
內政部最新房價負擔能力指標顯示，六都皆超出合理負擔範圍，花敬群在受訪時卻表示，「本質上不至於太嚴重」，被邱顯智批評，要求花敬群找回過去的主張，卻引來花留言罵「時代蟑螂真的有夠髒」，並表示，「主張居住正義的人，不會惡意扭曲別人的話，更不會斷章取義與自導自演。」
時代力量則發文，認為花敬群口出惡言，應立即道歉。
花敬群稍晚把留言改為「真理自在人心」，並在臉書表示，「剛剛在邱顯智委員臉書有一些情緒性的說法，或有不妥，用蟑螂指責別人確實不當，敬表歉意。」
花敬群表示，住宅與房產政策是個敏感且複雜的議題，從左到右，從急切到漸進，都是人性，也是民意。他認為，公平與效率其實是可以並存，甚至應該是相輔相成的。例如，興建社宅可以協助弱勢居住，同時透過營建活動帶動經濟；同時推動都更危老可以提升居住安全與居住品質，同樣也帶動經濟。
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