政府前小編：圖卡被要求加憤怒值 唐鳳認「確實是真的」

「爆料圖卡要有憤怒值、供政黨用」前政府小編單挑唐鳳。（圖：翻攝自Youtube）

行政院網路小編哏圖風波延燒，政務委員唐鳳日前受邀出席一場座談會，一名自稱「前政府小編」當場挑戰質疑，被要求製作有憤怒值的圖卡，甚至會把政府內部非公開資訊洩漏給側翼；唐鳳證實說，2014年行政院成立新媒體小組就有這種情況，2018年選後更多，這個確實是真的，但他認為不該把非公開資訊洩漏給側翼製圖。

不過，2014年當時的行政院發言人孫立群昨晚表示，太陽花學運後，馬政府為了加強與年輕人溝通而成立新媒體小組，當時聘雇兩人，負責直播和政策懶人包，成品都要經公文流程核定，黨政分際很清楚，不可能用圖卡攻擊別人，「哪有小編啊？」蔡政府不要張飛打岳飛、敢做不敢當，唐鳳不要用科技人外衣，包裝政治人性格。

唐鳳去年12月23日出席線上社群 「g0v零時政府」主辦的座談會，「政府前小編」透過線上提出四大疑問，詢問唐鳳看法：一、製作非政府使用的圖卡。二、被要求作圖卡要拉高情緒值、表達憤怒以吸引更多人。三、看到其他政府單位內部一次製作兩種版本圖卡（政黨用、政府用）。四、知道同事會把政府內部非公開資訊洩漏給側翼製圖。

看到這些問題，現場主持人一度驚呼，「這個小編，很知道內幕」，還打趣提醒小編千萬不要跳出來。唐鳳首先表示，「這個確實是真的」，但這是很久的問題，2014年行政院新媒體小組成立時就有這種情況，到現在只有更多這種情況。

唐鳳也說，如果憤怒不是對事，而是對人，其實對公共討論沒有幫助，「我希望你可以（拒絕）」，若有人要求他做這種事情，他會試圖將情緒導引至同仇敵愾，而非無謂的謾罵。

對於兩種圖卡，唐鳳表示，其實好一陣子都是這樣，解決之道是要清楚溯源，盡可能附上後面實質的法規、法條或額外的延伸閱讀，不要只貼一張圖，但確實當跑到政黨或側翼的手上，本來很多附的東西就被拿掉了。至於非公開資訊洩漏給側翼製圖，唐鳳明確表示，「當然不應該這樣做」。

外界質疑「唐鳳證實有網軍」，唐鳳辦公室昨表示，2014年，政府開始用多元手法在網路進行政策溝通，2018年後更多，因為前任與現任政府都發現透過網路政策說明、公眾溝通的重要性與日俱增，唐鳳是做原則性回應，沒有在講特定時間或個案。