黨主席之爭 江啟臣：跟韓國瑜是真的好朋友

國民黨主席江啟臣(右)指自己與高雄市前市長韓國瑜。(國民黨中央提供)

國民黨 主席江啟臣 上午出席行政院前院長郝柏村追思會，被問到高雄市前市長韓國瑜 可能會參選明年的黨主席，江啟臣笑說，「我跟韓市長是真的好朋友」。他表示，今天是來追思場合追思郝柏村，就不談其他的了。

江啟臣表示，今天剛好是八二三炮戰62周年紀念日，韓國瑜過去曾經歷過823，雖然自己的年紀當時不能參與，但也曾歷經96年的台海危機，也是在戰爭邊緣，相信今天的追思，韓國瑜也有特別的感受。畢竟韓國瑜過去是職業軍人出生、官校畢業，對郝伯村有另外一種更特別不一樣的感覺。

而韓國瑜今天由高雄市前新聞局長王淺秋陪通出席追思會，韓被問到相關問題，他一概不回應，僅表示謝謝大家。

另一位被認為是角逐黨主席熱門人選的國民黨前主席朱立倫今天出席追思會未受訪，日前被問到新北市長侯友宜可能有意直攻2024總統大位或是國民黨主席。朱立倫也以「永遠都是好朋友」相稱，指侯友宜一直都是與他並肩作戰的好夥伴。朱立倫與江啟臣日前也說，國民黨要團結，不要給外界見縫插針的機會。

對於韓國瑜春節後要開始為了自己所成立的公益基金會跑基層，被解讀可能參選黨主席。對此，江啟臣回應，韓國瑜和他一直都保持很好聯絡，韓對黨很關心，對他個人也非常關心，兩人很多意見會相互交換，只要對黨有幫助，他們都會共同來做。

媒體詢問國民黨青年部昨天發出2020的政治人物聲量報告，是否在拉抬韓國瑜？江啟臣說，國民黨在網路這方面的關注是隨時的，青年部也基於年度整理後發布，內容不只個人排行也包括政黨攻防和與民進黨差距，以及如何縮小差距，國民黨角度是強化網路宣傳，網路跟其他競爭對手攻防，未來國民黨要重視的，青年部從年輕人角度看待。

對於國民黨革實院院長羅智強的排名非常前面，江說，這樣很好，這是找他找羅當院長的重要原因，羅的網路作戰跟經營在黨內一把手，甚至排名可以更好，希望有越來越多從政同志，越來越多支持國民黨的朋友，在網路上有聲量也得到更多人支持。