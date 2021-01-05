蘇貞昌秀「豬肉儀表板」 學者：對民眾沒幫助

行政院長蘇貞昌（右）4日上午前往台北港視察進口豬肉「逐批查驗」作業，並表示政府已設置「豬肉儀表板 」，每天揭露國產和進口豬肉資訊。（記者蘇健忠／攝影）

行政院長蘇貞昌昨率衛福部長陳時中、經濟部長王美花、財政部 長蘇建榮至台北港視察進口豬肉查驗作業。蘇貞昌表示，「有人說我是來看萊豬，不是，我是來看整個檢驗準備程序，我們也可能都看不到萊豬。」

蘇貞昌昨也宣布邊境 查驗作業將設三道關卡，包括財政部海關、農委會防檢局檢疫查驗及衛福部食藥署肉品衛生查驗，並將採逐批查驗。另外，每個上班日上午11時，衛福部、財政部及農委會網站會發布「豬肉儀表板」，公布台灣 豬及進口豬重量占比、查驗結果等資訊，「公開透明，不會隱匿、欺瞞」。

資訊全都露？流向說不清

政府設置「豬肉儀表板」揭露國產和進口豬肉資訊，陽明大學副校長、食藥署前署長康照洲認為，官方藉此展示「公開透明」，卻無助民眾了解萊豬真實狀況。

康照洲指出，豬肉儀表板應顯示哪些豬肉進口國可能含萊劑，讓民眾在市場端看到原產地標示時，能夠連結到「這些國家的豬肉可能含萊劑」，另外，民眾更關心進口豬肉「去了哪裡」，康照洲建議，儀表板記錄各國進口量和占比外，更應該告知民眾這些豬肉究竟流向哪些市場，例如傳統市場、餐廳，還是加工廠，以及這些豬肉在不同市場面占比各多少，甚至做成哪些豬肉產品，究竟是貢丸還是香腸等。

查驗誰埋單？業者搞不清

行政院宣示落實進口豬肉標示、逐批查驗，不但海關查驗人力有限，還會衍生吊櫃、托運及倉儲等費用，業者負擔高，報關業者直言不可行。官員坦言，實務上確實不太可能永久都要查驗通關，但在政院指示下，前幾批進口美豬一定都會逐批查驗，驗多久則會「滾動式修正」。邊境查驗經費是否會替業者負擔？官員表示，因為食藥署、防檢局都要查，不清楚食藥署規定，但海關方面仍由業者負擔，和過去規定一致。