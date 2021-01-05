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新聞評論／豬肉漲聲起 一場查驗秀就能拆彈？

記者鄭媁
新北板橋福記便當因使用台灣豬而漲價，引發質疑惡意漲價。（記者葉信菉／攝影）
新北板橋福記便當因使用台灣豬而漲價，引發質疑惡意漲價。（記者葉信菉／攝影）

元旦連假過後，行政院長蘇貞昌大陣仗到台北港視察，說是了解進口豬肉查察人力及設備準備情形，並要全體國人安心。然而查驗秀後，豬肉產地標示、本地肉品價格哄抬、後續稽查人力、中央地方為自治條例互槓，這些爭議恐怕還有得燒。

蔡英文總統去年8月28日宣布開放萊豬後，四個月以來政府從態度強硬、不甩在野黨杯葛訴求，到去年11月才鬆口公布五措施，包括赴美查廠、逐批查驗；過程中更傳出丁怡銘失言、醫師被查水表，民眾對萊豬疑慮未減，反對開放的民意始終超過六成。

去年底立法院通過行政命令，隨即又爆發台灣豬標章之亂，中央一聲令下宣布自治條例無效，風暴延燒之久，蘇貞昌如今視察，只怕是亡羊補牢的一場秀。

蘇貞昌說，「憲法」明白規定，有關國際貿易及食品安全都是中央立法與執行的事項，全國應統一步驟。但他似乎忘了，2012年自己才為了萊牛，呼籲國會嚴格立法、地方政府制定更嚴格的規範。無怪主張地方零檢出是「違憲」的蘇院長，被在野黨嘲諷是「跨時空打臉」。

萊豬尚未叩關，已有便當店宣布因應使用國產豬成本，調漲價格；養豬業者更指消費者對進口豬存在疑慮，恐帶動其他肉品漲價。未來國產豬需求提升，業者成本增加，政府是否做好拆彈的準備？種種問題，都不是光靠一場查驗秀就能安民心。

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