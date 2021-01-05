地方擋萊豬 盧秀燕喊承擔 台南撒網檢驗

萊豬開放進口，市面上中央、地方，甚至業者有各式各樣的豬肉標示，讓消費者眼花撩亂。（記者趙容萱／攝影）

政府同意萊豬進口後的上班、上學首日，縣市首長紛紛視察校園、食品公司或團膳業者。台中市長盧秀燕強硬表示，即便中央廢除地方自治條例，強迫地方開放萊豬給民眾吃「很抱歉，我們做不到」，呼籲中央不要為難基層公務人員，「由我們決策的縣市首長來承擔」。

新北市長侯友宜 到嘉一香食品公司視察時表示，許多廠商都說不會進口萊豬，但沒人可保證，政府在源頭上游的管理才是最重要的。他認為一段時間就有廠商蠢蠢欲動，屆時才是考驗開始，政府應在網路上公布資訊，並隨時抽驗，再找第三方驗證，讓民眾有權利自己選擇。

除了台中與新北，台南、嘉義市及南投縣長昨都親率衛生、教育 等單位抽查；台北市副市長黃珊珊前往團膳業者廚房隨機挑選豬肉拆箱，選一包豬肉送往SGS檢驗，黃珊珊強調學生在北市學校吃的一定沒有進口豬，一定是台灣 豬。

台南市長黃偉哲到大成國中以試劑檢驗營養午餐使用的豬肉，他說：「已布下天羅地網！」檢驗能量增加四倍，會視實際需要再提高，台南進口商也宣示不會進口含萊克多巴胺豬肉，賣場也同意將台灣及非台灣豬分流，團膳業者及學校午餐業者都保證不買萊豬，他認為萊豬在台灣幾乎無生存空間。

嘉義市長黃敏惠帶領全市校長、家長代表到興安國小觀摩午餐防萊五步驟演練，兩名食材供應商為讓家長放心，當場允諾各增加提供百萬元履約保證金。南投縣長林明溱到香里食品、家樂福等視察豬肉商品，重申仍會依自訂食安條例要求縣內萊豬「零檢出」，違反者絕對強制執行開罰10萬元台幣，絕不寬容，驗出萊劑的店家將標明張貼「萊豬專賣店」標誌。