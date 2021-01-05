賣台鐵證？ 羅智強：蔡英文執政 對陸出口史上新高

蔡英文總統。（中央社）

南韓「朝鮮日報」日前報導台韓經濟發展比較，指台灣 將中國 大陸拒於門外後，創下全球經濟成長的優異表現。不過國民黨北市議員羅智強表示，台灣的經濟成長成績，不是因為「脫離中國」，恰恰是蔡英文把台灣的出口「綁進中國」，朝鮮日報的報導，恐怕是活在平行時空。

朝鮮日報報導，國際貨幣基金（IMF）2020年10月公布報告中，原預估台灣2020年經濟成長率與2019年持平，當時已優於南韓的負1.9%；展望2021年，IMF預估台灣經濟成長3.2%、南韓2.8%，報導分析，南韓2003年人均國民所得超越台灣後，雙方差距逐漸拉大，如今卻被逆轉，關鍵就在於對待中國的態度不同。

對此，羅智強昨在臉書貼文、舉前總統馬英九 為例，馬被民進黨扣最多賣台帽子，甚至下台五年後還被民進黨監委查賣台；不過馬英九執政前一年，台灣對大陸出口的貿易依存度是40.9%，馬英九在自己執政的最後一個完整年度，更把這個數字下降至39%。

羅智強說，去年台灣對大陸出口的貿易依存度是史上新高的43.8%，也就是說，蔡英文第二任執政的第一年，是台灣有史以來，貿易最依賴中國大陸的時候。

羅智強說，當時民進黨批評馬英九最重要的「賣台鐵證」，就是把台灣綁進了中國大陸，讓台灣的經濟向中國大陸傾斜，讓台灣的出口依賴中國大陸。若依照民進黨罵馬英九賣台的邏輯，39％的馬英九叫賣台，43.8％的蔡英文不是更賣台。

羅智強說，所以朝鮮日報要搞清楚，台灣的經濟成長成績，不是因為「脫離中國」，恰恰是蔡英文把台灣的出口「綁進中國」。