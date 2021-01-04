萊豬未到 蘇貞昌先視察 藍批作秀「去海關要看什麼？」

行政院長蘇貞昌(中)今率衛福部長陳時中(右2)、經濟部長王美花(右1)、財政部長蘇建榮(左1)至台北港視察進口豬肉查驗作業。記者吳亮賢／攝影

萊豬元旦起開放進口，行政院長蘇貞昌今上午到台北港視察豬肉進口的逐批查驗，衛福部與農委會網站也會揭露進口豬肉資訊看板，每個上班日都會更新，供民眾查閱。但國民黨 立委批評，蘇貞昌此舉不但「治絲益棼」，且完全搞錯重點。

首批美豬貨櫃 移入台北港

據了解，新制上路後載有首批進口美豬的國際貨輪已在元月2日進入高雄港，昨天貨櫃已移入台北港，準備今天上午在閣揆蘇貞昌親自視察下報關查驗。

配合開放萊豬進口，行政院實施進口豬肉清楚標示、逐批查驗等措施。過去進口豬肉查驗採取抽查，新制改為逐批查驗，同時政府要求進口肉商連同產地貼紙一起出貨到通路，以便落實自主標示豬肉產地。

行政院秘書長李孟諺說，今天開始，每批進口豬肉都會查驗；此次視察重點主要查看進口豬肉程序，在海關和衛福部逐批查驗、送檢的流程，了解是否符合規定，以及查驗人力是否準備完妥。

李孟諺說，蘇揆也將在查驗場合，首次公開進口豬肉資訊看板。該看板今日起上掛衛福部和農委會網站，內容包括台灣 豬當天屠宰量、各國進口豬數量，以及瘦肉精檢驗結果，充分揭露資訊。

船運耗時 1月到關非萊豬

食藥署昨天表示，今天主要視察項目為檢測萊克多巴胺流程，首先由食藥署邊境 查驗人員開箱清點數量，比對報驗資料與產品標示，以及確認溫度、外觀及包裝，再按比例抽樣送驗，並於取樣後封箱。抽驗樣品需送至委託的檢驗實驗室，相關檢驗約須三個工作天，通過審核，始能發證輸入。

食藥署長吳秀梅表示，因船運關係，1月運至海關的進口肉品約在去年8、9月申請，應不會含有萊克多巴胺。不過，台灣查驗係以到關日為主，因此就算最近驗出含萊劑的進口豬，只要不超過標準，均可入關。至於第一批含萊豬肉何時會到台灣？吳秀梅表示，必須看進口商的船期，最快一至二個月後，就會到貨。

國民黨立委陳玉珍則批蘇貞昌「就是在打假球」，進口商已說，就算去年12月下訂萊豬，也要四、五個月才會進口，「蘇今天到海關去，是要看什麼？」她質疑，行政院先放水進口，政務委員又恐嚇基層公務員不能嚴格執行地方食安自治條例，自己卻在做假動作騙老百姓，以為大家都不懂嗎？

國民黨立委蔣萬安說，如果認為發布資訊、進口豬肉逐批查驗，就能安定民心，當初就不該開放萊豬；民眾黨團總召賴香伶也說，希望今天查驗不要淪為作秀。