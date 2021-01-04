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進口豬肉逐批查驗？業者曝2原因「不可能每批查」

台灣新聞組／綜合4日電
嘉義市衛生局在元旦假期三天到各賣場、市場稽查肉品，現場標示結果都合格，另抽驗肉品，一周後公布結果。（圖：嘉義市衛生局提供）
嘉義市衛生局在元旦假期三天到各賣場、市場稽查肉品，現場標示結果都合格，另抽驗肉品，一周後公布結果。（圖：嘉義市衛生局提供）

政府開放萊豬進口，行政院強調自今日起，進口豬肉將改為逐批檢驗。對於行政院逐批查驗的說法，業者認為真正落實可能性不高，因為查驗費用是由業者負擔，逐批查驗的費用相當高，進口業者將大增成本，另外，海關人力與食藥署檢驗能力負荷都有限，根本不可能在有限時間內，做到每批查驗。

熟悉肉類進口作業的人士指出，除海關驗貨分估，確認或物品名數量等與進口報單是否相符並計稅外，肉類進口還需通過食品檢驗及檢疫兩大部分，各由衛福部食品藥物管理署及農委會動植物防疫檢疫局負責，查驗是否有萊克多巴胺等動物用藥殘留或者其他涉及食品安全項目，或是否符合非洲豬瘟等國內檢疫規範。

也就是說，美豬進口要通過海關、食藥署及防檢局三關查驗，都符合規定才可以放行。查驗有分C1（免審免驗）、C2（文件審核）及C3（貨物查驗通關）三種，一般是採抽核的方式進行風險管理，海關官員表示，從今年起，美國進口的豬肉或其他豬隻可食部位，全部列為C3逐批查驗。

報關業者則質疑，貨物查驗費用由業者負擔，需要出動吊車、拖車至少兩次，恐還會衍生倉儲費用，若進口豬肉都要逐批查驗，費用非常高，「那乾脆不要進口好了」。他表示，進口通關是誠實申報原則，配合以抽查來風險控管，若不要求業者報關申報時先註明有萊無萊，僅要求後端的食藥署在眾貨櫃中檢驗含萊量是否超標，不但不可能每批查，「我也很難相信查得出來」。

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