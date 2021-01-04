黑白集／蔡政府「英明」決策 便當店「抄錢」部署

福記便當因在店內貼上公告寫著「本店使用國產豬，為反應(映)成本，三寶飯調漲5元，豬肉類便當調漲10元」，遭網友批評變相漲價。（記者江婉儀／攝影）

政府元旦才開放萊豬進口，立刻有便當業者以改用「台灣 豬」為由，將豬肉類便當調高十元。明明美國 豬都還沒進關，台灣豬卻已開始抬價，這是業者的「超前部署」嗎？

稍早民進黨 高雄市議員黃明太為了挺萊豬，說了句名言，「萊豬是給窮人多一個選擇」。當時黃明太備受批評，被罵「沒人性」。試問：把不健康的肉品推給窮人，算什麼「選擇」？沒想到，他的恐怖預言，眼看著就變成了事實。

萊豬都還沒進來，台灣豬就開始喊漲，而且是從最基本的國民餐盒起跳；這麼一來，窮人必然要先倒楣。明明吃的是一樣的東西，卻要付出更高代價，一般民眾恐怕都難以接受，低所得者如何承受？蔡政府的「英明」決策，人們未見其利，已先身受其害。

但是，能怪便當業者「抄錢部署」嗎？蘇內閣把這個口號掛在嘴邊，喊了那麼久，老百姓耳濡目染多少也學到一些皮毛。餐廳、超市、攤商到處都在貼「台灣豬」的標章，即使肉品批發價沒太多變化，但業者推斷本土豬一定水漲船高而提前反映價格，還不是跟政府學來的聰明。或者，這難道是在暗助萊豬登台，幫牠們減少阻力？

丞相，起風了！不論多少業者發誓不進萊豬，台灣豬反正是漲定了。到那時，會不會有人喊：「我要萊豬便當！」