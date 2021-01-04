我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

新聞評論／執政5年再說謙卑 蔡英文如「千杯」宿醉未醒

聯合報社論
蔡英文總統的元旦談話中，針對萊豬、兩岸對話等議題發表看法。（本報資料照片)
蔡英文總統的元旦談話中，針對萊豬、兩岸對話等議題發表看法。（本報資料照片)

萊豬元旦起開放進口，蔡英文總統新年談話表示，「要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒」。五年前，蔡總統在勝選之夜對民進黨下達第一個命令「謙卑、謙卑、再謙卑」，不久就變成「千杯、千杯、再千杯」；執政五年後，蔡英文再度說起謙卑，卻總似千杯難盡歡，宿醉猶未醒。

蔡英文曾多次說要謙卑。例如，2013年她說李登輝曾寫字條給她「要謙卑」；2014年她說常有前輩提醒她「做強者的要謙卑」，而她覺得馬英九就少了身為強者的謙卑；2016年則有勝選時的「謙卑、謙卑、再謙卑」，和向原住民道歉時的「誠懇面對歷史，謙卑改進錯誤」。去年蔡英文更屢談謙卑：面對疫情，她意指習近平說要國際合作、疫情透明、要有很謙卑的心，讓大家力量集結起來；面對青年，她說政治工作者都應該謙卑面對年輕世代多元的意見；比較男性與女性元首領導力，她說同理心、謙卑、合作等領導特質，並非女性獨有。

萊豬元年，蔡英文再度謙卑。但是，非常重視謙卑的蔡英文，這次又把謙卑變千杯。因為蔡英文的謙卑，首先是用「怪罪前朝、責推三任」來墊起高度的。她一方面指責過去的政府做出開放承諾卻無法落實，只能由她來收拾爛攤；一方面強調「這個歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間」。行政院長蘇貞昌用「馬維拉」護萊豬，已夠荒唐；蔡英文竟能「馬維拉」和「扁維拉」一起上，更讓人搖頭。

關鍵在於，能否頂住壓力或交換利益、是否在乎人民健康？陳水扁在臉書透露，他在總統任內一再面臨美國要求開放的壓力，馬英九和蔡英文應該也是一樣，蔡英文「沒說的是她已經抗拒不了來自美方的政治壓力」。事實上，陳水扁開放30月齡以下未帶骨美牛進口，其餘以科學證據和國民健康為由說不；馬英九堅守牛豬分離、排除內臟底線，只開放30月齡以下美牛，完全不考慮美豬。蔡英文全面棄守，卻不敢向國人誠實說明腰已折腳已軟，四個月後才含糊承認「沒有迴避的空間」，這是「顧主權」喊得比誰都大聲的辣台妹嗎？

蔡英文的謙卑，也因為從不對其今是昨非與雙標政治道歉，而顯得不夠誠懇、毫無誠意。民眾對萊豬的疑慮，應歸功於民進黨當年反萊牛的宣導；許多人不否認對蔡政府萊豬政策的批評，都是照抄當年民進黨罵馬政府的論述。民進黨的價值今是昨非，蔡政府就搞雙標政治。但蘇貞昌寧讓國會停擺也不道歉，還和在野黨拍桌互嗆；當年反毒牛、如今迎萊豬的蔡英文，更沒有一句道歉，即使她「用最謙卑的心情」，人民仍感受不到請求體諒的誠懇與希望理解的誠意。

蔡英文的謙卑，更因無視民意反對、橫奪地方自治、恐嚇基層公務員，而充滿權謀與威權。蔡政府窮盡大內宣之力無法緩和七成以上民眾的反對，又不願標示萊劑降低消費者疑慮，還濫權對反萊豬醫師查水表；台中市長盧秀燕向AIT處長表達地方拒萊豬的民意，事後被行政院罵得比AIT還大聲。行政院剝奪地方政府食安自治權力，逾權恐嚇要懲戒基層公務員；然後蔡英文謙卑請國人體諒。台北市長柯文哲提了幾個形容詞：兩手策略、玩弄人民善良、權謀算計、太上皇；答案只有一個：以上皆是。

蔡英文的「謙卑、謙卑、再謙卑」，早被譏為「台灣民間經典笑話」。如今蔡英文又擺出謙卑姿態，但謙卑總是變千杯，到底是千杯盡飲爛醉如泥，還是裝睡的人叫不醒？

蔡英文 民進黨 馬英九

上一則

黑白集／蔡政府「英明」決策 便當店「抄錢」部署

下一則

冷眼集／扁一再越線 中監還在打官腔

延伸閱讀

蔡英文拋兩岸對話 中國學者表示不相信

蔡英文拋兩岸對話 中國學者表示不相信
因疫情暫停 小三通20周年空蕩蕩 金門憂重啟無期

因疫情暫停 小三通20周年空蕩蕩 金門憂重啟無期
蔡拋兩岸對話 陸學者：輿論戰！不意味她相信真的可行

蔡拋兩岸對話 陸學者：輿論戰！不意味她相信真的可行
萊豬登台 蔡英文籲體諒 柯文哲批算計、權謀

萊豬登台 蔡英文籲體諒 柯文哲批算計、權謀

熱門新聞

傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30
陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀。(記者黃惠群／攝影)

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020-12-30 01:54
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
台北市政府舉辦的跨年晚會，民眾在疫情與低溫中戴口罩觀賞節目，現場隨處可見防疫標語，提醒戴口罩及保持社交距離。(記者侯永全／攝影)

紐時：台灣防疫超水準 但還能再撐多久？

2021-01-03 02:30
估價450英鎊的中式瓷瓶拍賣，台灣買家以高達120萬英鎊的價格標到。擷自Instagram@sheppardsiah

估6百元中式瓷瓶拍賣 162萬美元落槌歸台灣買家

2020-12-29 18:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長
成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動