新聞評論／執政5年再說謙卑 蔡英文如「千杯」宿醉未醒

蔡英文總統的元旦談話中，針對萊豬、兩岸對話等議題發表看法。（本報資料照片)

萊豬元旦起開放進口，蔡英文 總統新年談話表示，「要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒」。五年前，蔡總統在勝選之夜對民進黨 下達第一個命令「謙卑、謙卑、再謙卑」，不久就變成「千杯、千杯、再千杯」；執政五年後，蔡英文再度說起謙卑，卻總似千杯難盡歡，宿醉猶未醒。

蔡英文曾多次說要謙卑。例如，2013年她說李登輝曾寫字條給她「要謙卑」；2014年她說常有前輩提醒她「做強者的要謙卑」，而她覺得馬英九 就少了身為強者的謙卑；2016年則有勝選時的「謙卑、謙卑、再謙卑」，和向原住民道歉時的「誠懇面對歷史，謙卑改進錯誤」。去年蔡英文更屢談謙卑：面對疫情，她意指習近平說要國際合作、疫情透明、要有很謙卑的心，讓大家力量集結起來；面對青年，她說政治工作者都應該謙卑面對年輕世代多元的意見；比較男性與女性元首領導力，她說同理心、謙卑、合作等領導特質，並非女性獨有。

萊豬元年，蔡英文再度謙卑。但是，非常重視謙卑的蔡英文，這次又把謙卑變千杯。因為蔡英文的謙卑，首先是用「怪罪前朝、責推三任」來墊起高度的。她一方面指責過去的政府做出開放承諾卻無法落實，只能由她來收拾爛攤；一方面強調「這個歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間」。行政院長蘇貞昌用「馬維拉」護萊豬，已夠荒唐；蔡英文竟能「馬維拉」和「扁維拉」一起上，更讓人搖頭。

關鍵在於，能否頂住壓力或交換利益、是否在乎人民健康？陳水扁在臉書透露，他在總統任內一再面臨美國要求開放的壓力，馬英九和蔡英文應該也是一樣，蔡英文「沒說的是她已經抗拒不了來自美方的政治壓力」。事實上，陳水扁開放30月齡以下未帶骨美牛進口，其餘以科學證據和國民健康為由說不；馬英九堅守牛豬分離、排除內臟底線，只開放30月齡以下美牛，完全不考慮美豬。蔡英文全面棄守，卻不敢向國人誠實說明腰已折腳已軟，四個月後才含糊承認「沒有迴避的空間」，這是「顧主權」喊得比誰都大聲的辣台妹嗎？

蔡英文的謙卑，也因為從不對其今是昨非與雙標政治道歉，而顯得不夠誠懇、毫無誠意。民眾對萊豬的疑慮，應歸功於民進黨當年反萊牛的宣導；許多人不否認對蔡政府萊豬政策的批評，都是照抄當年民進黨罵馬政府的論述。民進黨的價值今是昨非，蔡政府就搞雙標政治。但蘇貞昌寧讓國會停擺也不道歉，還和在野黨拍桌互嗆；當年反毒牛、如今迎萊豬的蔡英文，更沒有一句道歉，即使她「用最謙卑的心情」，人民仍感受不到請求體諒的誠懇與希望理解的誠意。

蔡英文的謙卑，更因無視民意反對、橫奪地方自治、恐嚇基層公務員，而充滿權謀與威權。蔡政府窮盡大內宣之力無法緩和七成以上民眾的反對，又不願標示萊劑降低消費者疑慮，還濫權對反萊豬醫師查水表；台中市長盧秀燕向AIT處長表達地方拒萊豬的民意，事後被行政院罵得比AIT還大聲。行政院剝奪地方政府食安自治權力，逾權恐嚇要懲戒基層公務員；然後蔡英文謙卑請國人體諒。台北市長柯文哲提了幾個形容詞：兩手策略、玩弄人民善良、權謀算計、太上皇；答案只有一個：以上皆是。

蔡英文的「謙卑、謙卑、再謙卑」，早被譏為「台灣民間經典笑話」。如今蔡英文又擺出謙卑姿態，但謙卑總是變千杯，到底是千杯盡飲爛醉如泥，還是裝睡的人叫不醒？