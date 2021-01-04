蔡再同框拉抬？ 鄭文燦：別歪到政治

蔡英文總統（右）、桃園市長鄭文燦（左）3日出席國際青年商會中華民國總會活動。（記者林伯東／攝影）

民進黨2024接班問題引發討論，蔡英文總統昨天下午出席國際青年商會總會第69屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，桃園市長鄭文燦也同場出席，「蔡鄭同台」再度受到矚目。媒體問鄭文燦，是否是蔡總統要幫他拉抬青年勢力？鄭文燦回應，「不要每一題都歪到政治。」

鄭文燦不斷被點名參選下屆總統，最近他全國行程滿檔，更被解讀是為了「登大位」試水溫。蔡鄭昨天再度同台，媒體問鄭文燦，蔡總統是否要幫他拉抬青年勢力？鄭文燦說，不要每一題都從政治角度看，「青商總會活動，我跟蔡總統都經常參加，我也經常參加，不要每一題都歪到政治，這不一定是好的角度。」

黨內人士認為，鄭文燦目前持續保持能量，但未來的路較不明顯，入閣或參選台北市長都是旁人給的建議，最後還得看整體局勢走向，才能確定下一步；尤其行政院長蘇貞昌目前看起來仍穩坐閣揆大位，鄭文燦若要入閣，還得視蘇的聲望起伏而定。

除了蔡總統同台，媒體昨天也問及，白宮 國安會在新年第一天就推文肯定台灣 取消美國 牛豬進口限制，表示這對美國農民是項好消息，如何看待未來台美關係？鄭文燦回應，美台關係會不斷增進，也不斷提升，美國與台灣有很多課題需要彼此共同努力，相信台灣在參與各種國際組織活動也需要美國支持，保持台美之間默契很重要。

內政部長徐國勇及國發會主委龔明鑫也同場參加活動。蔡總統致詞時指出，有大家的配合和支持，我國守住了疫情，在經濟上也有好表現，過去這段時間，台灣製造業迎來接單大爆發；除了電子業的接單是雙位數成長，金屬、機械等傳統產業的接單也逐步回溫，增幅也普遍擴大，這些都代表了「台灣製造」、「台灣品牌」，實實在在受到國際的肯定。