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萊豬登台改用台豬 便當店漲價挨批哄抬…老闆喊冤

台灣新聞組／綜合3日電
萊豬效應？新北板橋福記便當因使用台灣豬而漲價，店內公告「本店使用國產豬，為反映成本，三寶飯調漲5元，豬肉類便當調漲10元」，引發質疑惡意漲價。（記者葉信菉／攝影）
萊豬效應？新北板橋福記便當因使用台灣豬而漲價，店內公告「本店使用國產豬，為反映成本，三寶飯調漲5元，豬肉類便當調漲10元」，引發質疑惡意漲價。（記者葉信菉／攝影）

萊豬放行，知名的新北市板橋福記便當昨天開出漲價第一槍，店內公告「本店使用國產豬，為反映成本，三寶飯調漲五元，豬肉類便當調漲十元」，引發質疑惡意漲價。新北主任消保官王治宇昨天到場調查後說，沒有和競爭同業合意漲價事證，尚不構成足以扭曲市場機制的聯合行為。

來源：聯合影音網

政院：台豬大盤價並未上漲

萊豬進口衝擊市場，消費者擔心豬價「漲」聲響起，行政院長蘇貞昌明天將視察進口豬肉查驗作業。行政院秘書長李孟諺昨天說，已調出國產豬資料，大盤價沒有上漲，所以業者不能以國產豬漲價的說法提高便當價格；政府也會對比進口、國產豬肉的價差問題，持續了解業者漲價狀況，究竟是因為薪水、店租，還是改用國產豬造成的價差。

業者：台豬比進口豬貴50元

福記便當老闆李偉英表示，便當價格原維持80元（台幣，以下同）左右，近三至四年都沒波動，肉品來源原本是加拿大檢驗合格的豬肉，也是政府合格進口，因民眾有疑慮，「不要說美豬不美豬，聽到進口豬心裡就會有疙瘩」。

李偉英說，以五花肉為例，台灣A級的比進口豬貴上50至60元，差距很大；即便成本有差距，仍堅持改用台灣豬，至於香腸、臘腸等加工製品便當就停賣。

新北主任消保官王治宇指出，店家提供資料，原本用加拿大豬肉每公斤約125元，改用台灣豬肉漲至170、180元。連鎖店或小型便當店漲價，消費者還是可以自由選擇是否要購買，不會影響交易秩序，除非有獨占地位或很多店家串聯、扭曲市場功能，就會介入處罰。

來源：聯合影音網

中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來說，「根本不會有萊豬」，美國豬肉不管有無含萊劑，價格相仿，民眾若有疑慮，業者又何必自找麻煩？自從政策宣布後，其實就沒有業者再下美豬的訂單了。

中華民國家畜肉類公會聯合會秘書長袁仁琦說，若店家本來用進口豬肉，現在改用國產豬，漲價就是反映成本，但假設一直都是用國產豬，這一波漲價就不合理。

新北市長侯友宜昨視察泰山公有市場時表示，不管豬肉品價格、消費市場，一定要穩定市價，如果有乘機哄抬，絕對不予寬待。

萊豬效應？新北板橋福記便當因使用台灣豬而漲價，店內公告「本店使用國產豬，為反映成...
萊豬效應？新北板橋福記便當因使用台灣豬而漲價，店內公告「本店使用國產豬，為反映成本，三寶飯調漲5元，豬肉類便當調漲10元」，引發質疑惡意漲價。消保官王治宇（圖右）2日到店了解漲價原因。（記者葉信菉／攝影）

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