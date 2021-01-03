新聞評論／好大的官威！是誰在為難基層公務員？

政務委員羅秉成。（本報資料照片）

為強調中央的法令權威，行政院政務委員羅秉成在記者會上表示，地方反萊豬的自治條例違反憲法並牴觸中央法規，要地方不要為難基層公務員，因為一旦真的執行查緝處罰，是要送懲戒、有法律責任的。羅秉成的官威不但遭到法界批評，也引起地方首長的大反彈，行政院被迫改口稱不會為難公務員。

台北市長柯文哲說：「不知道民進黨現在是太上皇，還是大法官 ？」新北市長侯友宜說：「請公務人員戮力勇於任事，市長當你們的後盾，全力捍衛食安。」台中市長盧秀燕說：「中央要放水，我們不會放水」，標示不實或沒有標示等統統都會處分。

羅秉成厲聲警告：「不要視中央、法律於無物」，但行政院自命大法官已經很不得當，要把基層公務員移送懲戒，更是「視法律於無物」！基層公務員懲戒，要由其主管機關直接懲戒或移送，中央無權伸手「代為懲戒」，否則就是逾越中央與地方分權原則，不僅視地方自治權為無物，也完全無視公務員權益。看到輿論反彈，行政院才收歛太上皇心態，改稱不會主動懲戒公務員。

一切爭議來自蔡總統的萊豬黑箱決策。蔡總統在元旦談話中說，這是歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間，她用最謙卑的心情請國人體諒。問題是，沒有人知道蔡總統的黑箱裡，「沒有迴避不處理的空間」為何？社會爭執紛擾大半年，中央從來沒有意思要和地方溝通，反而是從反萊牛的陳教授變成挺萊豬的農委會主委陳吉仲，一下在立法院嗆立委，一下要到法院告在野黨。行政院批地方亂，但真正的亂源就在中央！

這個政府只會恫嚇基層公務員，從不顧及突襲的萊豬決策，正在折騰全國第一線執行食安的基層人員。各級政府因應萊豬進口，從養豬業、食品業、進口商、市場、店家，要忙翻多少基層公務員；萊豬禁入校園，從團膳換約到檢驗查核，要增加多少學校作業；更別提連里長都被動員發放標章標示。中央不負責，還要求地方不能嚴管食安，更飭令「公務員不作為」；為護航萊豬而懲戒公務員，這種威權領導也真是近年來少見。

其實找基層麻煩的，豈僅萊豬政策而已？當閣揆蘇貞昌帶頭「網紅化」，各級政府競相以哏圖宣傳取代實績，年輕公務員在公務外兼小編之苦遍及各機關，為了衝聲量衝點閱沒日沒夜，甚至出現過勞死案例；連行政院發言人都因哏圖玩過頭闖禍下台，卻不見這個政府的絲毫反省。除了衝聲量拚網紅，還要貫徹打假訊息，於是各級警察 機關抓假訊息比抓小偷還勤，其中不乏蘇揆直接點名交辦的個案，基層員警為這些「長官交辦事項」疲於奔命，有苦難言。

大官製造假訊息叫「無惡意」，小民轉傳貼文叫「散播謠言」，使得「查水表」的任務愈來愈多。這些警政署長口中的「善意關心」，都是基層警察的苦差事，卻是政治維穩的重頭戲，就算法院不斷打回票批評濫權，仍擋不住基層員警「勇於任事」。因為行政院的大官威要靠酷吏威嚇來維繫，基層公務員不過是大官們耍權的工具。大官視公務員尊嚴於無物，讓公務員專業治理愈來愈難。

蘇內閣好擺官威，羅秉成不過其中一例。日前更傳行政院內部會議有政務委員「把部長當兒子罵」，差點讓國防部 長倦勤的訊息，可見政委官威有多大，怎會把地方基層公務員放在眼裡？蔡總統的集權，加上蘇內閣的官威，搭建出威權政府，動輒拔官懲戒喝斥，公務員難為。