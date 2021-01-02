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「堂堂溪水出前村」馬英九提醒蔡：政府打壓擋不住民意反撲

記者周志豪／台北2日電
國民黨昨在中央黨部前舉行元旦升旗，前總統馬英九（右三）說，無論政府如何打壓，終究擋不住洶湧民意反撲。(記者林俊良／攝影)
國民黨昨在中央黨部前舉行元旦升旗，前總統馬英九（右三）說，無論政府如何打壓，終究擋不住洶湧民意反撲。(記者林俊良／攝影)

國民黨昨舉辦元旦升旗，前總統馬英九致詞時說，蔡英文總統引南宋詩人楊萬里「桂源鋪」的「萬山不許一溪奔」批北京和香港戕害民主自由，卻把台灣帶回威權統治年代，但蔡總統可能不知道，詩句最後一句是「堂堂溪水出前村」，無論政府如何打壓，終究擋不住洶湧民意的反撲。

馬英九表示，蔡總統一方面高喊民主，同時卻讓國家機器執行打壓言論自由、思想檢查，難怪最近「亞洲週刊」以台灣民選獨裁為題，報導在蔡總統執政下的「新威權主義」。

馬英九說，蔡總統種種作為正侵害台灣長年建立的民主根基，曾與民進黨並肩反萊牛的醫師蘇偉碩也因反萊豬被「查水表」，蔡政府關掉中天新聞台、查禁童書，還傳要審查大陸出版品，民進黨還想再推「代理人法」，讓「綠色恐怖」無處不在。

國民黨主席江啟臣指出，衛福部跨年前宣布調漲健保費率，未來若勞保費率也跟漲，粗估企業一年法定成本支出將暴增460億元台幣，是對企業主與勞工落井下石；他也引故總統蔣經國過去談話表示，「冬天將逝，春天不遠」，不論環境再惡劣、險阻再艱難，國民黨都會持續監督。

國民黨文傳會副主委黃子哲說，今天是小三通開放施行滿廿周年的日子，蔡總統此時拋出願意期待兩岸關係和平穩定或促進對話固然是好事，但若是說一套，做的卻是反中、仇中的另一套，不論國慶或元旦宣示，都只是沒有意義的政治語言。此外，美中台關係在美國總統當選人拜登上台後，恐有相當的變化與挑戰，蔡政府選前對川普總統押錯寶，也必須要有新的因應對策。

國民黨立委曾銘宗表示，兩岸能否穩定，攸關雙方政經整體發展，蔡總統未來要如何逐步恢復兩岸交流，應該提出更具體的做法規畫。兩岸要朝良性互動發展，前提是大陸也要對台灣更友善，例如節制不斷派出軍機侵入台灣西南防空識別區等不友善擾台動作。

台灣 國民黨 馬英九

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