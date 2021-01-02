萊豬登台 蔡英文籲體諒 柯文哲批算計、權謀

台北市長柯文哲批評，這是典型的兩手策略，「這種謙卑，我們聽太多了。」（記者余承翰／攝影）

萊豬元旦開放進口，蔡英文總統昨天發表新年談話表示，開放含萊豬肉進口，是歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間，她要用最謙卑心情，請所有國人同胞體諒。台北市長柯文哲說，幾個月來，中央選擇用高壓來對付民怨，2020最後一天，一面在記者會語帶威脅地對基層公務員說「查緝萊豬，可以送懲戒」，隔天又端出「最謙卑的心情」、「請國人體諒」，這是典型的兩手策略。

來源：聯合影音網

柯文哲說，恐嚇和文青語交替應用，玩弄台灣 人民的善良，「這種謙卑，我們聽太多了」。

蔡英文昨天發表新年談話時表示，進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口所引起的議論和紛擾，也讓她充分體會到，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實。

蔡英文說，台灣面對的，不僅僅是貿易問題，就像去年不斷強調的，世界局勢正在變化，身為總統，必須更加謹慎，在複雜多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局；「我們必須把眼光放遠，行動上步步為營。因為未來國家的發展，還有更多的挑戰，需要克服」。

柯質疑放寬萊劑安全範圍

柯文哲昨天上午參加「不含萊劑專區」記者會時表示，民進黨 政府宣布時，不跟人民溝通，也不跟在野黨溝通，在立法院鬧到12月24日，行政命令通過了，給地方政府七天時間準備，這就是謙卑的心情？在12月31日下午「一下子出招」，這個不是算計、不是權謀？全國老百姓都在看，「重點不是妳講什麼，重點是妳做什麼」。

柯文哲說，政務委員羅秉成說不可以把中央政府視為無物，老實說，他看了有點難過，是民進黨中央先把人民視為無物，才做這種動作；「不知道民進黨現在是太上皇，還是大法官？」

柯文哲指出，按照國際食品標準，應該是10ppb，民進黨為什麼故意改成0.01ppm？這擺明就是要放水到0.0149，就是放寬49%，「我都不曉得民進黨政府跟美國 豬商是什麼關係？」這很明顯是放寬安全範圍。

新北市長侯友宜昨視察購物中心「無萊美食示範專區」，他向中央喊話，懇請總統再度下令行政院標示清楚是否為萊豬，讓民眾清楚選擇吃或不吃，「這也是你說的話，但到現在都還沒做到」。侯友宜說，他願意誠懇跟中央攜手合作，大家統一合作把是否為萊豬標示清楚，「這是民眾最後一個卑微的請求」。

美歡迎台灣開放美牛豬

儘管美國萊豬在台灣充滿爭議，但白宮國家安全會議昨推文表示，「台灣移除對美牛豬進口限制，對美國農民來說是受歡迎的舉動，也是好消息。我們期待在2021年進一步強化美台經濟關係。」

到目前為止，負責台美經貿談判的美國貿易代表署(USTR)尚未就台灣開放含萊劑的美豬，與30月齡以上的美牛發表看法。