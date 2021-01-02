我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2012萬例 紐約州逼近100萬

「2000元！」波洛西金山住處 跨年夜遭塗鴉破壞

萊豬登台 蔡英文籲體諒 柯文哲批算計、權謀

台灣新聞組／綜合2日電
台北市長柯文哲批評，這是典型的兩手策略，「這種謙卑，我們聽太多了。」（記者余承翰／攝影）
台北市長柯文哲批評，這是典型的兩手策略，「這種謙卑，我們聽太多了。」（記者余承翰／攝影）

萊豬元旦開放進口，蔡英文總統昨天發表新年談話表示，開放含萊豬肉進口，是歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間，她要用最謙卑心情，請所有國人同胞體諒。台北市長柯文哲說，幾個月來，中央選擇用高壓來對付民怨，2020最後一天，一面在記者會語帶威脅地對基層公務員說「查緝萊豬，可以送懲戒」，隔天又端出「最謙卑的心情」、「請國人體諒」，這是典型的兩手策略。

來源：聯合影音網

柯文哲說，恐嚇和文青語交替應用，玩弄台灣人民的善良，「這種謙卑，我們聽太多了」。

蔡英文昨天發表新年談話時表示，進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口所引起的議論和紛擾，也讓她充分體會到，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實。

蔡英文說，台灣面對的，不僅僅是貿易問題，就像去年不斷強調的，世界局勢正在變化，身為總統，必須更加謹慎，在複雜多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局；「我們必須把眼光放遠，行動上步步為營。因為未來國家的發展，還有更多的挑戰，需要克服」。

柯質疑放寬萊劑安全範圍

柯文哲昨天上午參加「不含萊劑專區」記者會時表示，民進黨政府宣布時，不跟人民溝通，也不跟在野黨溝通，在立法院鬧到12月24日，行政命令通過了，給地方政府七天時間準備，這就是謙卑的心情？在12月31日下午「一下子出招」，這個不是算計、不是權謀？全國老百姓都在看，「重點不是妳講什麼，重點是妳做什麼」。

柯文哲說，政務委員羅秉成說不可以把中央政府視為無物，老實說，他看了有點難過，是民進黨中央先把人民視為無物，才做這種動作；「不知道民進黨現在是太上皇，還是大法官？」

柯文哲指出，按照國際食品標準，應該是10ppb，民進黨為什麼故意改成0.01ppm？這擺明就是要放水到0.0149，就是放寬49%，「我都不曉得民進黨政府跟美國豬商是什麼關係？」這很明顯是放寬安全範圍。

新北市長侯友宜昨視察購物中心「無萊美食示範專區」，他向中央喊話，懇請總統再度下令行政院標示清楚是否為萊豬，讓民眾清楚選擇吃或不吃，「這也是你說的話，但到現在都還沒做到」。侯友宜說，他願意誠懇跟中央攜手合作，大家統一合作把是否為萊豬標示清楚，「這是民眾最後一個卑微的請求」。

美歡迎台灣開放美牛豬 

儘管美國萊豬在台灣充滿爭議，但白宮國家安全會議昨推文表示，「台灣移除對美牛豬進口限制，對美國農民來說是受歡迎的舉動，也是好消息。我們期待在2021年進一步強化美台經濟關係。」

到目前為止，負責台美經貿談判的美國貿易代表署(USTR)尚未就台灣開放含萊劑的美豬，與30月齡以上的美牛發表看法。

新北市長侯友宜表示，還是回到蔡總統自己說的一句話，既然妳承擔責任，大家一起來面對...
新北市長侯友宜表示，還是回到蔡總統自己說的一句話，既然妳承擔責任，大家一起來面對，那人民最卑微的請求，也是她自己說，讓民眾有選擇吃或不吃的權利，但到現在都還沒做到。(記者江婉儀／攝影)
蔡英文總統1日表示，開放含萊豬肉進口，要用最謙卑心情，請所有國人體諒。（記者林澔...
蔡英文總統1日表示，開放含萊豬肉進口，要用最謙卑心情，請所有國人體諒。（記者林澔一／攝影）

台灣 民進黨 美國

上一則

萊豬元年 民眾買肉問來源 小吃店生意掉3成

延伸閱讀

蔡英文釋兩岸善意 國民黨：從國境管制不再有歧視開始

蔡英文釋兩岸善意 國民黨：從國境管制不再有歧視開始
萊豬元年！柯文哲批中央政府蠻橫不講理強行通過法令

萊豬元年！柯文哲批中央政府蠻橫不講理強行通過法令
萊豬元年 蔡英文：用最謙卑心情 請人民體諒

萊豬元年 蔡英文：用最謙卑心情 請人民體諒
發布蔡英文負面民調 游盈隆節目突遭停播

發布蔡英文負面民調 游盈隆節目突遭停播

熱門新聞

傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30
陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀。(記者黃惠群／攝影)

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020-12-30 01:54
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
估價450英鎊的中式瓷瓶拍賣，台灣買家以高達120萬英鎊的價格標到。擷自Instagram@sheppardsiah

估6百元中式瓷瓶拍賣 162萬美元落槌歸台灣買家

2020-12-29 18:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳
紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

紐時：庫許納檢測新冠 川普大罵「我快輸都你的錯」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」

珍妮佛洛佩茲紐約跨年性感登台 哽咽「終於撐過去了」
克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

克魯曼：2021美國經濟有理由「新年快樂」

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種

新冠疫苗研發太「神速」 部分醫護人員拒接種