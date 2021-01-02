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冷眼集／正式開放當天才求體諒 這種謙卑誰能信服

記者蔡晉宇、蕭白雪
萊豬元旦起開放進口，大賣場業者在賣豬肉的冷藏櫃前標示「不含萊克多巴胺專區」，好讓民眾能安心選購。（記者余承翰／攝影）
萊豬元旦起開放進口，大賣場業者在賣豬肉的冷藏櫃前標示「不含萊克多巴胺專區」，好讓民眾能安心選購。（記者余承翰／攝影）

針對萬夫所指的開放萊豬，蔡英文總統在元旦談話中說：「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒」；對照前一天行政院宣示所有地方自治條例對萊劑零檢出的規定無效，甚至提出「移送懲戒」形同恫嚇基層公務員的說法，民眾只見識到蔡政府「口說謙卑、但手段蠻橫」。

蔡政府說要謙卑面對民意不是第一次，2016年蔡剛勝選時，勝選感言就是「謙卑、謙卑、再謙卑」；但執政五年下來，遇到有爭議政策時，人民看見的卻是屢次欠缺溝通，黨意強壓民意，蔡政府口說謙卑的背後，手段卻總是蠻橫。

蔡英文元旦的談話表面看似在萊豬議題上姿態放軟，但從事先未與民眾溝通，片面直接宣布開放，審議階段面對各方提出的建議，不管是民間團體要求標示含萊劑、增訂進口貨號以利追蹤流向、在野黨邀辯論、到各地方議會在自治條例中增訂零檢出，不是被政府以各種禁不起檢驗的理由搪塞，就是視之如無物。

對照蔡政府為開放萊豬採取的強勢手段、甚至對投票反萊豬的同黨立委祭出的處分，這樣的作為是「謙卑」還是「蠻橫」？

直到正式開放當天，蔡總統才說要民眾體諒，這樣「謙卑的心情」，有多少國人能夠信服？蔡英文總統看似姿態放軟，但相較副總統賴清德在卸任行政院長時，還為當年反美牛進口而向社會道歉，蔡總統至今連道歉二字始終說不出口，顯然不是謙卑面對民意的方式。

執政掌權者面對民意，本該謙卑。民進黨在野時，蔡英文曾形容馬政府是「政府無能、政府無心、政府無感，對人民的痛苦麻木不仁」，對照當前的民進黨政府的所作所為，儼然也成為當年蔡英文口中那個麻木不仁的政府，幾次民調皆顯示，近七成的民眾反萊豬，人民的聲音其實相當明確，蔡政府若真心謙卑，就好好傾聽人民的聲音吧。

蔡英文總統在新年談話大談台灣防疫成就，國內在這波防疫確實有傲人之處，但並非蔡政府蠻橫施政的金鐘罩，從國慶演說、年終談話到新年談話，宣揚防疫幾成蔡政府唯一政績；但隨著疫苗在全球陸續施打，疫情後的新世界局勢，政府能否跟上腳步仍有大問號，至少在總統新年談話中，看不見國家未來藍圖。

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