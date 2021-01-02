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馬英九：台灣豬都不吃萊劑 難道人不如豬？

台灣新聞組／台北2日電
前總統馬英九昨參加國民黨元旦升旗典禮時批評，在蔡總統一人獨裁、民進黨一黨專政下，台灣人民收到含萊克多巴胺美豬新年大禮，但萊劑是農委會公告動物禁藥，全球超過八成國家禁用，台灣豬都不吃萊劑，台灣人卻被迫吃萊豬，難道人不如豬？（記者周志豪／攝影）
前總統馬英九昨參加國民黨元旦升旗典禮時批評，在蔡總統一人獨裁、民進黨一黨專政下，台灣人民收到含萊克多巴胺美豬新年大禮，但萊劑是農委會公告動物禁藥，全球超過八成國家禁用，台灣豬都不吃萊劑，台灣人卻被迫吃萊豬，難道人不如豬？（記者周志豪／攝影）

民進黨政府強勢主導下，含萊克多巴胺美豬昨起開放進口，蔡英文總統說要用最謙卑心情，請國人體諒，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆質疑，「蔡講這些話的同時，民進黨正嚴懲三位跑票的立委，這算是軟硬兼施的兩手策略？」

中國時報報導，游盈隆表示，蔡英文雖然對美豬爭議放低姿態，但她講這些話的時候，其領導的民進黨正在研議祭出黨紀，嚴懲三位跑票的區域立委，這可算是軟硬兼施的兩手策略嗎？一方面對人民姿態放低放軟，另一方面對不同意見黨籍立委下重手，訴求的其實是同一件事，不矛盾嗎？

此外，據本報系聯合報報導，對於萊豬開放，前總統馬英九昨質疑，萊劑是農委會公告動物禁藥，全球超過八成國家禁用，台灣豬都不吃萊劑，台灣人卻被迫吃萊豬，難道人不如豬？

馬英九說，在蔡總統一人獨裁、民進黨一黨專政下，台灣人民被迫收下萊豬新年大禮，籲台灣人民未來百倍奉還，把挺萊豬的「萊豬立委」全下架，展現全民意志要蔡總統把萊豬吞回去。

國民黨主席江啟臣說，開放萊豬政策證明在民進黨執政下「沒有民主，只有民進黨做主」。江啟臣質疑，行政院長蘇貞昌2013年任民進黨主席時，對開放萊牛曾主張地方應自訂自治條例規範瘦肉精零檢出，民進黨是標準雙標黨。

「行政院不要把地方政府看做是敵人、政敵」，江啟臣說，行政院先是手伸進國會，現在更直接攔阻地方議會，完全漠視民意，不顧人民的健康，「公然踐踏、反對民意」，跟獨裁有什麼兩樣，讓人失望、憤怒。

國民黨前主席朱立倫說，民進黨政府用鴨霸方式對付地方政府，其實才近乎違憲，現在行政院已超越大法官，盼大法官能秉持地方自治精神與憲法原意，宣告民進黨作為違憲。

民進黨 台灣 江啟臣

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