黑白集／萊豬內閣 恐嚇慣犯

蔡英文總統在元旦談話中，針對開放萊豬進口，表示台灣是貿易國家、已沒有迴避空間，因此要請國人體諒。（本報資料照片）

萊豬元年，恐嚇慣犯又來了！

蘇內閣不意外地宣告各地方食安自治條例萊劑零檢出規定無效；令人意外的是，行政院強悍警告執行食安自治條例的基層公務員將送懲戒。

號稱謙卑與溝通的蔡政府，慣用恫嚇溝通，根本是恐嚇慣犯。從國安五法、反滲透法、社維法、通保法、傳染病防治法到食管法，蔡政府把許多平常人想不到的法條舞得虎虎生風，動輒對人民查水表，連台大教授都不放過，反萊豬醫師更別想逃。雖然查水表屢被法院打臉，蔡政府仍然樂此不疲。

同樣，有關公務員之懲戒，法界人士指出，政院與部會首長只能對所屬中央機關公務員移送懲戒，縣市政府首長要不要將所轄基層公務員移送懲戒，不關行政院的事。政院睜眼說瞎話，只是要恐嚇基層公務員。

但基層公務員受地方政府之命依法查緝，卻因蔡政府捍衛萊豬而被抓去祭旗，何其無辜。不過，新北市長侯友宜 保證將當他們的後盾，全力捍衛食安。其他遵循民意的縣市首長立場應該一致。

蔡總統元旦文告對於萊豬決策說，「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒」。這是唱黑白臉或「莊孝維」(台語，愚弄之意)？她的萊豬內閣蠻橫恫嚇基層公務員，這叫做「最謙卑的心情」？

萊豬元年，萊豬內閣率先證實，外媒眼中那襲民選龍袍，不是假訊息。