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萊豬元年 民眾買肉問來源 小吃店生意掉3成

台灣新聞組╱台北2日電
美國萊豬開放進口，傳統市場豬肉攤商反映買氣受到影響。(記者吳淑玲／攝影)
美國萊豬開放進口，傳統市場豬肉攤商反映買氣受到影響。(記者吳淑玲／攝影)

元旦起台灣開放含萊克多巴胺的美豬進口，許多傳統市場、小吃攤紛紛貼掛起好幾種不同「台灣豬」標章，就怕消費者不敢上門。不少豬肉攤商批抱怨「根本沒用啦！好看的！」若有客人詢問來源，會直接出示毛豬採購證明單，但有小吃店生意因此掉了三成；另外，消基會發起的拒吃「萊克多巴胺」活動，截至前天晚間已逾24萬人次連署。

台北中國時報報導，從衛福部、農委會發的標章到屠宰證明，各式認證書如符咒貼滿牆，仍安不了民眾的心，不少消費者憂心萊豬會進入加工市場，對香腸、貢丸或水餃卻步。有香腸攤老闆突發奇想，為證明自己是使用國產豬，打出「一條龍服務」，讓顧客自己挑豬肉、現場絞肉，再灌成一條條香腸，一次服務到位。

新北市有菜市場賣貢丸的攤商也出奇招，直接把新鮮豬肉、調味料擺出來，秀給消費者看，再捏製貢丸販賣，雖然現做比較慢，但仍有不少顧客大排長龍，為求「安心」。

本報系聯合報報導，屏東市中央市場豬肉攤商表示，大多反應消費者疑慮增加，都會問「你們的豬肉是進口的嗎？」豬肉攤商郭恒麟說，政府做的「台灣豬」標章貼紙根本沒有用，「只是好看啦」，直接出示毛豬採購證明單最標準。賣豬肉40幾年攤販李志文則表示，有客人跟他說現在都不敢去超市買了，都到傳統市場買豬肉。

消費者蔡大姐則批，政府發這些貼紙都只是表面功夫，「為安民眾的心，最重要還是要從源頭管控」，她現在盡量少吃豬肉，改吃雞肉、鴨肉。

另外，反萊豬團體前晚夜宿台北市景福門圓環，有媽媽說：「不想讓孩子吃萊豬」，該講的話都講了，政府就是不聽，不知道還能做什麼。消基會發起的拒吃「萊克多巴胺」活動，截至前天已超過24萬人次連署，顯現消費者對萊豬的不安與憤怒。

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