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蔡總統家天下 馬以南：弟當總統 全家失業

台灣新聞組／台北1日電
在司法院長許宗力（中）監交下，吳明鴻（右）從藍獻林（左）手中接下最高行政法院院長。（記者林澔一／攝影）
在司法院長許宗力（中）監交下，吳明鴻（右）從藍獻林（左）手中接下最高行政法院院長。（記者林澔一／攝影）

最高行政法院昨天上午舉行院長交接典禮，新任院長吳明鴻因是蔡英文總統表姊林美珠夫婿，人事案連日引發外界「家天下」批評。對比蔡英文總統「內舉不避親」，前總統馬英九的姊姊馬以南昨談到當年馬英九「一人就業，全家失業」，她也被迫離開工作崗位「成全弟弟」。

高雄市新聞局前局長王淺秋主持的廣播節目，昨天訪問前總統馬英九大姊馬以南。王淺秋在訪問中提到，馬英九當選總統，妻子周美青、姊姊馬以南都因他辭去工作，避免被放大鏡檢視。馬以南補充說「還有大舅子」，馬英九當了幾年總統，「大家就失業多少年」。王淺秋追問心路歷程，馬以南則僅回說，「人民眼睛是雪亮的，就不多談」。

馬英九在2008年就職總統前，周美青就向兆豐銀行申請退休，馬以南與周偉奇分別辭去中國化學製藥公司副總經理、聯華聯合液化石油氣公司董事長。

王淺秋表示，每個人從政風格不同，一開始，「從政乾淨」未必會被選民注意，但隨著時間過去，最終蓋棺論定時，終將發現哪些人是拿著人民的納稅錢圖利自我，哪些人是真的想服務大眾。

曾擔任過馬英九閣員的高思博，也在臉書直播中感嘆，目前台灣政治環境的有權力者明顯與眾不同，已達到「雞犬升天」的程度，與過去馬英九主政時期截然不同。當時馬英九的親友如大姊、妻子都辭職避嫌，但蔡總統的表姊林美珠當過勞動部長，現在林的夫婿吳明鴻竟在即將退休之際升官，當上最高行政法院院長。過去國民黨一人得道，全家失業，民進黨卻是一人得道，全家升遷。

高思博說，最高行政法院院長應在70歲屆齡退休，而前任馮姓院長69歲，被要求退休，讓位67歲的吳明鴻，但吳年輕沒多少，兩年後也須退休，這樣的換人啟人疑慮。

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