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政委羅秉成指零檢出違憲 法界批：他是大法官的長官？

記者王聖藜、賴于榛／台北1日電
政務委員羅秉成表示，食品標準應全國一致。他並提醒地方政府勿強硬執行無效的自治條例，否則恐讓基層公務員遭送懲戒。(記者胡經周／攝影)
政務委員羅秉成表示，食品標準應全國一致。他並提醒地方政府勿強硬執行無效的自治條例，否則恐讓基層公務員遭送懲戒。(記者胡經周／攝影)

針對地方政府舉出過去的大法官解釋，認為萊劑「零檢出」有自治空間，政務委員羅秉成昨天說，食品安全問題不能因地制宜，先前的大法官第七三八號解釋不適用。法界人士表示，依憲政慣例，法律有所牴觸時，應由大法官會議統一解釋，羅去解釋大法官的解釋，「難道他是大法官的長官？」

法界人士指出，行政權與司法權是互為制衡的兩種權力，如果行政權內部發生法律爭議，大法官會議的解釋會有決定性的法律效果；羅秉成本於行政一體為萊豬爭議護航，無可厚非，不過，對大法官會議的解釋說三道四，逾越本分。

有北部檢察官說，羅秉成指地方政府違憲的說理，建立在施政一致性的基礎上，如果萊豬進口與否，討論的是台灣豬農的就業權、生計權，羅「違憲說」或許言之成理，但自從宣布開放萊豬進口後，學界多所指證萊劑不無致癌可能，就要另當別論。

這名檢察官認為，憲法有義務保護人民基本權，吃萊豬有誘發癌症的風險，迄今無法排除；地方與中央槓上的問題，並非就業權、生計權，而是人民的健康權、甚至生命權，地方政府要保護的法益在憲法位階上，當然是更高一層，羅秉成以中央、地方有上下關係為中央政策解套，違背了憲法常識。

也有法官說，以稅捐稽徵來說，中央與地方各有課徵項目，法規如果扞格，大法官依職權要判斷哪一部法律更能帶來人民福址；台灣並不缺豬肉，進口萊豬是當局與美國的利益交換，獲益的是執政者的政治利益，「政治利益與人民健康哪一個重要？不是羅秉成說了算。」

大法官 台灣 就業

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