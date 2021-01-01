蔡「請國人體諒」侯友宜：人民最卑微的請求都沒做到

新北市長侯友宜表示，還是回到蔡總統自己說的一句話，既然妳承擔責任，大家一起來面對，那人民最卑微的請求，也是她自己說，讓民眾有選擇吃或不吃的權利，但到現在都還沒做到。(記者江婉儀／攝影)

蔡英文 總統今天表示，對於萊豬開放，她要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解政府再三斟酌後的決定。新北市長侯友宜 表示，進口萊豬已經是一個確定的不爭事實，最重要的還是回到蔡總統自己說的一句話，既然妳承擔責任，大家一起來面對，那人民最卑微的請求，也是她自己說，讓民眾有選擇吃或不吃的權利，但到現在都還沒做到。

侯友宜今天上午視察環球購物中心板橋車站「無萊美食示範專區」，侯友宜表示，這是民眾最後一個卑微的請求，請記得讓民眾在消費的過程中，看到豬肉就知道是否為萊豬，這卑微的求到現在為止，萊豬都要進口了，中央行 政院的標示是否有辦法讓民眾清楚嗎？連民眾最基本的要求都還沒做到。

侯友宜更向中央喊話，他懇請總統再度下令行政院標示清楚是否為萊豬，讓民眾清楚選擇，「這也是你說的話，我們把說的話做到，讓民眾有知的權利」，希望守護民眾健康，政府沒有完全把關，地方政府也要拜託政府標示好，讓民眾能夠做選擇吃或不吃，也再度拜託中央，地方政府一定配合。

蔡英文今天也說，有關於進一步開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，所引起的議論和紛擾，也讓自己充分體會，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實。

侯友宜表示，政府一定要全力守護全國健康，這點無庸置疑，選擇了開放承擔了責任就要共同面對，做到讓民眾能夠讓安全無虞的地步，也許無法做到百分之百，但起碼要拿出最大力量，盡最大能耐，守護全國民眾健康，這是政府責無旁貸的責任。

侯友宜說，他願意誠懇跟中央攜手合作，大家統一合作把是否為萊豬標示清楚，像今天業者按照食安條例標示出來，這是地方政府該盡責任，他會盡責，但在法令跟標章上無法百分百守護，他會盡最大能耐來做，中央能更跟地方佔在一起全力來做，也能讓大部分人安心。