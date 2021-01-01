我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

川普最後新年講話 自誇防疫成效未談大選

「你們賣美豬嗎？」 消費者疑慮增 豬肉攤商：標章貼紙根本沒有用

記者劉星君／屏東1日電
屏東市中央市場豬肉攤位。(記者劉星君／攝影)
屏東市中央市場豬肉攤位。(記者劉星君／攝影)

今起含萊克多巴胺的美豬開放進口，屏東市中央市場豬肉攤商大多反應消費者疑慮增加，都會問「你們的豬肉是進口的嗎？」豬肉攤商也貼了好幾種不同標章，豬肉攤商批「根本沒用啦！好看的！」若有客人詢問來源，直接出示毛豬採購證明單，證明豬隻來源。

「來傳統市場買最安全！」屏東市中央市場豬肉攤商郭恒麟說，來跟他購買肉品的下游廠商，他都會拿出「屏東縣肉品市場毛豬採購證明單」每天殺出來的豬，有登記名字、豬隻號碼，他會拍照傳給客人看，讓消費者知道豬隻來源。對於政府做的「台灣豬」標章貼紙，他說，「根本沒有用啦！多餘的，只是好看啦」，直接出示毛豬採購證明單最標準。

中央市場賣豬肉40幾年攤販李志文，他的攤位前貼了好幾種貼紙，李志文說，最大張的台灣豬標章不能亂列印，不然最重會被罰300萬台幣，小張的貼紙衛生局發的。有客人跟他說，不敢去超市買了，都到傳統市場買豬肉。

豬肉攤李雪惠說，來傳統市場買豬肉都是溫體豬，政府發的豬肉大標章，仔細看標章，上面還有編號。李雪惠說，從去年8月政府宣布要開放進口萊豬時，民眾詢問度變高，都會問「會不會出現美豬？」

賣滷味的店家，將豬肉來源秀出，標註商品「香腸、三腸肉」等都是是台灣豬，蓋上攤商店章，證明豬肉來源，請消費者安心。

消費者蔡大姐則批，政府貼這些貼紙都只是表面功夫啦，為安民眾的心，最重要還是要從源頭管控，她現在盡量少吃豬肉，改吃雞肉、鴨肉。

台灣

上一則

蔡「請國人體諒」侯友宜：人民最卑微的請求都沒做到

下一則

萊豬元年！柯文哲批中央政府蠻橫不講理強行通過法令

延伸閱讀

萊豬元年 蔡英文：用最謙卑心情 請人民體諒

萊豬元年 蔡英文：用最謙卑心情 請人民體諒
豬標章…官網下載不須檢驗 豬貼紙…網拍百元就能買

豬標章…官網下載不須檢驗 豬貼紙…網拍百元就能買
直擊佛州超市！「萊豬」未標示 不含萊劑賣更貴

直擊佛州超市！「萊豬」未標示 不含萊劑賣更貴
綠委不敢吃萊豬？立院文件曝「訂便當要求提供肉品來源」

綠委不敢吃萊豬？立院文件曝「訂便當要求提供肉品來源」

熱門新聞

傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30
陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀。(記者黃惠群／攝影)

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020-12-30 01:54
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
估價450英鎊的中式瓷瓶拍賣，台灣買家以高達120萬英鎊的價格標到。擷自Instagram@sheppardsiah

估6百元中式瓷瓶拍賣 162萬美元落槌歸台灣買家

2020-12-29 18:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧