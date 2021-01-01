「你們賣美豬嗎？」 消費者疑慮增 豬肉攤商：標章貼紙根本沒有用

屏東市中央市場豬肉攤位。(記者劉星君／攝影)

今起含萊克多巴胺的美豬開放進口，屏東市中央市場豬肉攤商大多反應消費者疑慮增加，都會問「你們的豬肉是進口的嗎？」豬肉攤商也貼了好幾種不同標章，豬肉攤商批「根本沒用啦！好看的！」若有客人詢問來源，直接出示毛豬採購證明單，證明豬隻來源。

「來傳統市場買最安全！」屏東市中央市場豬肉攤商郭恒麟說，來跟他購買肉品的下游廠商，他都會拿出「屏東縣肉品市場毛豬採購證明單」每天殺出來的豬，有登記名字、豬隻號碼，他會拍照傳給客人看，讓消費者知道豬隻來源。對於政府做的「台灣 豬」標章貼紙，他說，「根本沒有用啦！多餘的，只是好看啦」，直接出示毛豬採購證明單最標準。

中央市場賣豬肉40幾年攤販李志文，他的攤位前貼了好幾種貼紙，李志文說，最大張的台灣豬標章不能亂列印，不然最重會被罰300萬台幣，小張的貼紙衛生局發的。有客人跟他說，不敢去超市買了，都到傳統市場買豬肉。

豬肉攤李雪惠說，來傳統市場買豬肉都是溫體豬，政府發的豬肉大標章，仔細看標章，上面還有編號。李雪惠說，從去年8月政府宣布要開放進口萊豬時，民眾詢問度變高，都會問「會不會出現美豬？」

賣滷味的店家，將豬肉來源秀出，標註商品「香腸、三腸肉」等都是是台灣豬，蓋上攤商店章，證明豬肉來源，請消費者安心。

消費者蔡大姐則批，政府貼這些貼紙都只是表面功夫啦，為安民眾的心，最重要還是要從源頭管控，她現在盡量少吃豬肉，改吃雞肉、鴨肉。