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萊豬元年！柯文哲批中央政府蠻橫不講理強行通過法令

記者楊正海／台北1日電
台北市通路賣場設「不含萊劑專區」元旦上路。(記者楊正海／攝影)
台北市通路賣場設「不含萊劑專區」元旦上路。(記者楊正海／攝影)

台北市長柯文哲上午參加北市通路賣場「不含萊劑專區」正式上路記者會，柯文哲說，萊豬元年，北市政府面對中央政府相當蠻橫不講理強行通過這種法令，唯一可以做到的就是把不含萊克多巴胺的專區標示出來，只是謙卑地盡量做到這樣而已。

柯文哲說，市府盡力去保持人民有自由選擇的權利，唯一可以做到的是不含萊克多巴胺的專區標示，把界線弄更清楚，北市政府可以做的只能這樣，至於對中央一些抱怨的話，元旦1月1日就不講了。

至於設非萊專區，強制進口商檢驗有沒有罰則？副市長黃珊珊說，有關非萊專區部分，目前是輔導沒有罰則，旦要求進口商部分，台北市的自治條例可以開罰，7月1日全部要上市府人才登錄平台，那時候就有罰則。黃珊珊說，在台北市，她相信通路商一開始都是很配合，北市會在半年內好好輔導。

衛生局技正黃敬堯指出，針對強制進口商自主檢測部分，要求進口商公布，以前沒有做，會進行輔導一段時間， 過後沒有做到，就可依北市食安自治條例可處台幣3萬至10萬元罰款。

黃敬堯說，至於標示不實，可依中央的食安法，罰台幣4萬至400萬，未標產地，則罰3萬至300萬。 目前全台北市有11個品牌的賣場、百貨、超市業者設置非萊專區，包括家樂福、大潤發、好市多等，一般超商因現場沒有賣生鮮豬肉，不需要設專區。

超商 檢測

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