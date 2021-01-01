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健保費率漲至5.17% 目標2年內不再調整

記者邱宜君、陳雨鑫／台北1日電
幣別：台幣
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衛生福利部長陳時中昨宣布今天起，健保費率由現行4.69%提高至5.17%，月薪3萬元(台幣，下同，約1043美元)勞工每月保費將增加44元，受雇者平均每人月增63元，七成以上每月增加保費70元以內，差不多一個便當費用。

新費率上路後，明、後年安全準備金分別剩下1.42個月與0.64個月，仍未達法定1.5個月安全準備金標準。陳時中指出，配合減少浪費、負擔公平、提升品質等三大配套，目標是兩年內不需調整保費，其中一大重點就是部分負擔的改革。

健保署署長李伯璋表示，調整方向包括提高藥費上限、收取檢驗檢查的部分負擔，並在保障弱勢前提下，檢討重大傷病及慢性病連續處方箋的部分負擔，另比照住院部分負擔，為各項部分負擔總金額訂定年度上限。

民間監督健保聯盟發言人滕西華說，研究顯示，調整部分負擔無法有效抑制醫療浪費，健保署應說清楚，調整部分負擔其實是為了減輕健保支出壓力。

調整後，126萬名弱勢低收入戶、替代役、義務役、在監服刑等原本接受政府全額補助的民眾，皆不受影響。

在改革配套部分，陳時中列舉部分負擔改良、檢討海外停復保、費基納入海外所得等，他表示，試算過許多方案，但社會正反相關意見均有，需要做好社會對話才能做。例如，討論很久的藥品部分負擔改革、現行重大傷病的部分負擔收取，或許應考量患者經濟能力，而有所變革，擬改為帳戶制。

此外，海外停復保、海外所得納入費基也是配套措施之一，衛福部今年將在立法院提出修法，以保障民眾安全及公平性。陳時中說，「健保原則為強制納保、量能付費」，許多海外民眾用不到健保，因此，現行允許旅外民眾停復保，但這與健保原則相矛盾；目前海外所得不用納稅，這部分保費該如何計算，屬於複雜的結構性議題。

健保 保費 陳時中

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