新聞評論／迎萊年 人民看到「有政府，會蠻幹」

「民間反瘦肉精毒豬聯盟」跨年夜在凱道前的景福門發起「拒毒豬、凱道萊跨年」活動，有民眾高舉「無良政府、進口毒豬、毒害百姓」標語。（記者黃義書／攝影）

鬱悶的2020年已結束，但新冠疾疫肆虐仍未停止。2021年的元旦，台灣 是在進入新一波「鎖國」的防疫戰備中，同時迎接了「萊豬」叩關。從最近的發展看：地方與中央的規定各行其是，標章紛亂加深了民眾的困擾，學校軍方等群體拒吃美豬惹惱了美國 在台協會，受美國萊豬牽累的其他進口豬國家則迭有怨言。這一切的源頭，都因為蔡政府太過專斷又不會做事，化簡為繁的結果，就是亂象橫生而民怨滔天。

為了爭取美國的友誼，美豬不是不能開放，但做法上須有適當調節，至少對民意要有傾聽、溝通和說服的過程。蔡政府的做法卻是一路硬拗，拒絕標示、拒絕調整，強押著立委、豬農、地方政府必須屈從，甚至還加碼開放30月齡以上的美牛。民進黨 可以怡然吞下自己說過的誓言，但民眾卻吞不下去；這個「萊年」，政府和民眾都不可能好過。就算蘇貞昌表演再多「查萊牛」、「吃萊豬」的實境秀，他也扭轉不了崩壞的支持度，改變不了民眾反萊豬的心意。

蔡政府自詡「有政府，會做事」，萊豬的決策表現卻恰恰相反，人們看到的是「有政府，會蠻幹」。為政之道，原本貴在「執簡馭繁」，才能使施政省事省心，民眾則有所遵從。開放美豬的決策，如果蔡政府能及早承諾做好源頭管理及嚴明標示，讓民眾可以自行分辨選擇，至少能化解大半的阻力。但蔡政府唯恐得罪美國，連最基本的標示都拒絕做，轉把所有的壓力都灌給人民，才讓「反萊豬風暴」一發不可收拾。

大家不妨思考一下，這樣的政治算數是否理性：民眾本來拒吃的只是20％含有萊劑的美豬；但因為缺乏標示以致無法辨識，民眾被迫拒吃所有美豬。如此一來，另80％不含萊劑的美豬，也同時受到了杯葛牽累。這樣的結果，AIT會感到開心嗎？

再說，台灣目前已進口了西班牙、丹麥、加拿大等多國的豬肉及肉品，這些都是不含萊劑的安全豬肉。蔡政府為了安撫民眾和豬農而推動「台灣豬」標章，一些像「鬍鬚張」這樣的連鎖店為了便於宣傳愛用國產品，只好捨棄原本使用的安全進口豬。如此一來，因為政府拒絕標示而受到衝擊的進口豬，就更多了。蔡政府怕激怒美國而拒絕標示萊劑，結果卻得罪更多國家，這樣的決策理性嗎？就貿易而言，這樣做更合乎公平精神嗎？

不僅如此，「台灣豬」標章的印發和張貼，目前的情況也是一團亂。農委會和衛福部各自發行了目的不同的標章，地方政府也有積極的效法者，包括腦筋轉得快民眾或熱心網民都設計了貼圖販售，或免費供人下載。這些地方機關或民間業者只是一片好意，未必有非分之想；但一旦各色標章齊發，繽紛撩亂，一般民眾又將如何識別是否真為「台灣豬」？政府就算有足夠的人力挨家挨戶去調查標示是否屬實，在法令規範不全的情況下，又要根據什麼對他們開罰？

立法院上周就萊豬相關議案強行表決時，僅避重就輕通過了九項「行政命令」，《食安法》和《學校衛生法》之相關修法則未過。如此投機取巧的結果，也將使後續的執行留下更多破漏，而徒增紛擾。蔡政府最大的失算，是把萊豬議題當成朝野對抗的權力與面子之爭，卻忽略了這是關係全民食安與健康的民生議題，而一步步走向悖離民意之路。蔡政府粗暴打開萊豬登台之門，已重挫蘇內閣的公信，接下來的紛擾，將更證明民進黨真的只會宣傳、不懂治國。