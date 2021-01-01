觀察站／蔡政府「自作解人」 大法官會見風轉舵？

政務委員羅秉成表示，食品標準應全國一致。他並提醒地方政府勿強硬執行無效的自治條例，否則恐讓基層公務員遭送懲戒。(記者胡經周／攝影)

萊豬1月1日起開放進口，行政院12月31日祭出「統一標準」，宣布地方食安自治條例「萊劑零檢出」，因違反憲法並牴觸中央法規，「原訂者函告無效、新訂者不予核定」。政院官員還直指食品具全台流通性，無因地制宜之必要，甚至宣稱大法官 第738號解釋「不適用」。

趕在萊豬解禁 前夕，行政院為地方「零檢出」槓上中央的爭議定調，頗有快刀斬亂麻之勢，但官員說法，不但沒有止息紛爭，反而因各縣市反制方式不一，幾可預見「萊豬元年」混亂局面。

政院指出各縣市「規範標的」、「行為態樣」及「法律效果」都不同，固然是必須面對的問題；但造成如今亂象，究竟是何人致之？中央只顧開放萊豬，卻要責怪地方嚴加把關？

事實上，對於地方自治事項，本就容許自訂條例，「各自為政」不該成為問題。問題出在食安是否自治事項？

早在萊豬爭議之前，許多縣市都訂有食安自治條例，可見食安作為「自治事項」本無疑問；但如今政院的論述，卻強調「食安標準要全國一致，要統一規範才能利於遵行」，豈非架空地方自治權項，只許中央大權一把抓？

行政院表示「對外經貿政策應一致」，多數國人都不會反對，而就是在容許政府進口萊豬之餘，各縣市才必須煞費苦心把關食安，因此標準訂得比中央嚴格，何錯之有？更不用提在法制上也有大法官第738號解釋可作依憑。

但蔡政府為推動所謂「對外經貿」，不但要求食安只能「全國統一」最低標準，連過去大法官解釋揭示的原則，也要一併破毀，甚至還「提醒」地方勿強硬執行自治條例，否則恐讓基層公務員遭送懲戒，不無恐嚇意味。

對於萊豬爭議，許多縣市已有打法律戰的準備，如果最終走上釋憲之路，將是大法官另個考驗。蔡政府「自作解人」，強硬態度已決，就看大法官會不會跟著見風轉舵了？