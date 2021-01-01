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萊豬自治遭封殺 地方將提釋憲

台灣新聞組／台北1日電
行政院對各縣市萊豬自治條例處置作為
行政院對各縣市萊豬自治條例處置作為

中央昨宣布地方食安自治條例中反萊豬無效，地方群起反彈，多位藍營縣市長並向中央喊話。新北市長侯友宜表示，相信議會會更積極面對，為守住新北市民健康提出釋憲；市府會按照原有食安自治條例，對該標示是否為萊豬的業者，從元旦開始全力查察。

「亂是中央造成的！」嘉義市長黃敏惠表示，市府會加強查緝。雲林縣長張麗善也說：「希望中央尊重地方自治！」澎湖縣府仍堅持萊豬零檢出，請中央尊重地方自治。

對中央指若公務員依自治條例去查緝會被送懲戒，侯友宜說，新北食安自治條例不是每條都違憲，有原本就被中央通過的規定，會按照法令既有步驟來做。

綠營縣市長紛表示，依照中央規定處理。桃園市長鄭文燦說，「執法不能有空窗期」，行政院做明確決定後，相信地方政府比較好依循。

台南市長黃偉哲表示，自行下載政府相關標章未經登錄就隨意使用，恐涉及偽造文書，即日起會針對所有張貼標章的店家查察，確保第一線消費者權益。

不同於綠營執政縣市，宜蘭、花蓮、苗栗、雲林、嘉義市等縣市表示，在相關法令疑義尚未釐清前，會加強對肉品源頭及食品加工等環節的管控與稽查，一旦檢出有萊劑就全面公告。

南投縣長林明溱更表示，仍會依照自訂食安條例要求縣內萊豬「零檢出」，一旦檢出重罰業者10萬元台幣，1月4日開始稽查。

台東縣長饒慶鈴說，縣府將在收到中央函告後向縣議會提案，同意後聲請釋憲。新竹縣長楊文科說，將與議會研議，提出釋憲及訴願等法律行動。宜蘭縣政府表示，將與縣議會共同研商，不排除聲請釋憲。

台北市議會國民黨團書記長陳重文說，國民黨將提釋憲，釋憲文已有初步內容在做修正。北市府表示，若經議會決議聲請釋憲，市府尊重。衛生局科長陳怡婷指出，將和法務局研議，在議會提釋憲結果未出爐前，中間這段時間是否「空窗期」，自治條例能否仍繼續適用？

「中央放水，地方把關有什麼不對？」國民黨指出，據大法官釋字第738號解釋，各縣市政府基於公益，本就可因地制宜擬定比中央政府更嚴的措施，為人民把關，相關自治條例明訂萊劑零檢出，無論情理法都有堅實基礎。

國民黨立院黨團總召林為洲昨天指出，包括食安、治安等很多法律，地方都訂定比中央更嚴格的標準，地方政府會提出釋憲聲請，明年有反萊豬公投，公投與釋憲一起做，會堅持到最後一刻。

「民間反瘦肉精毒豬聯盟」昨晚在凱道景福門舉行「拒毒豬凱道萊跨年」活動，跨年迎接「萊豬元年」，以靜默遊行表達對政府開放萊豬進口及通過九項萊豬行政命令的不滿，今早還要升旗拒毒豬及反獨裁誓師；林為洲帶領多位國民黨立委到現場聲援。

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