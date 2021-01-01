我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

川普最後新年講話 自誇防疫成效未談大選

「萊豬零檢出條例無效」 政院：地方若執行 公務員受懲

記者賴于榛、周志豪／台北1日電
反萊豬團體夜宿台北市景福門信義路口，一早總統府前元旦升旗儀式進行時，群眾聚集後逕向凱道進發，不僅一度癱瘓景福門圓環交通，進入凱道後還與警方發生推擠衝突，場面混亂。（記者李隆揆／攝影）
反萊豬團體夜宿台北市景福門信義路口，一早總統府前元旦升旗儀式進行時，群眾聚集後逕向凱道進發，不僅一度癱瘓景福門圓環交通，進入凱道後還與警方發生推擠衝突，場面混亂。（記者李隆揆／攝影）

萊豬今起開放進口，行政院昨天宣布，地方食安自治條例，凡訂有「乙型受體素（萊克多巴胺為其中一種）一律不得檢出」之規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，今起「原訂者函告無效、新訂者不予核定」；相關公文昨已送達，有16個縣市遭函告無效或不予核定，金門縣條例則尙需要時間研處。

行政院也提醒地方政府勿強硬執行自治條例，否則恐讓基層公務員遭送懲戒。

蔡英文總統今天發表的元旦談話，提到這段時間以來開放萊豬爭議，讓自己充分體會到，為何過去政府做開放承諾卻不落實，台灣是貿易國家，歷經三屆政府的問題，已沒有迴避空間，因此要請國人體諒。

不過，對於中央強硬宣布，許多地方並不接受，也各有做法。南投縣長林明溱說，仍會依照自訂食安條例，要求縣內萊豬「零檢出」，一旦檢出重罰業者10萬元台幣（約3470美元），1月4日開始稽查。宜蘭、花蓮、苗栗、雲林、嘉義市等縣市表示，在相關法令疑義尚未釐清前，會加強對肉品源頭及食品加工等環節的管控與稽查，一旦檢出有萊劑就全面公告。

目前包括台北市、新北市、台中市、嘉義市、花蓮縣和彰化縣等縣市，都已準備聲請釋憲。國民黨更批民進黨政府「吃人夠夠」，將協調執政縣市聲請釋憲，提醒民進黨政府不要一錯再錯。

行政院政務委員羅秉成昨天在記者會表示，已報院的17縣市自治條例或原有自治條例規範，只能用「亂」字來形容，有三大問題：第一是「規範標的」不同，各縣市限制的肉品不同；第二是「行為態樣」不同，有些禁止販賣、禁止使用，甚至不能製造、運輸、運送、公開陳列，連贈送都不行；第三是「法律效果」不同，只禁不罰，或是既禁又罰都有，形成各自為政。

羅秉成說，行政院的態度很清楚，食安標準要全國一致，要統一規範才能利於遵行，這次相關自治條例遭函告無效與不予核定有三個理由：「不合法、不合理、不可行」，除違反食安法與萊豬相關法規命令，萊牛已開放八年，現在卻有自治條例改為全面禁止，這不合理，加上有自治條例要求不得運送含萊劑肉品，實務上也不可行。

羅秉成說，地方自治條例要求一律不得檢出瘦肉精，俗稱的「零檢出」叫做「絕對禁止」，而中央法規是安全範圍內得檢出，非零檢出，這是地方牴觸中央。

民進黨 台灣 美元

上一則

不滿反萊豬？ AIT回顧影片獨漏盧秀燕

下一則

疫情逼出最冷跨年 台北晚會不到2萬人

延伸閱讀

政院：地方自治條例規定瘦肉精零檢出 違憲無效、不予核定

政院：地方自治條例規定瘦肉精零檢出 違憲無效、不予核定
地方訂萊劑零檢出條例無效 桃市議長譴責：不排除釋憲

地方訂萊劑零檢出條例無效 桃市議長譴責：不排除釋憲
地方訂萊劑零檢出自治條例無效 民團強烈反對

地方訂萊劑零檢出自治條例無效 民團強烈反對
第一槍！「零檢出」自治條例若遭駁 嘉市將提釋憲

第一槍！「零檢出」自治條例若遭駁 嘉市將提釋憲

熱門新聞

傳鴻海創辦人郭台銘（左圖）與長子郭守正（右圖）在好萊塢購置豪宅。(本報資料照片)

郭台銘子傳一口氣買好萊塢2豪宅 7550萬美元全用現金

2020-12-30 02:30
陳時中說，很遺憾這是第一個案例來到台灣，個案有輕微症狀。(記者黃惠群／攝影)

台灣出現「變種病毒」首例 元旦起禁外國人入境

2020-12-30 01:54
比佛利山莊地區兩處豪宅今年以7550萬美元出售給同一買家。（取材自THE BEVERLY HILLS ESTATES）

全美2020十大豪宅交易 郭董家人排第五 貝佐斯拿第一

2020-12-28 20:51
新北市一名女子去年與朱姓男子登記結婚，今年驚知丈夫早在31年前在美國已娶妻，且仍保持已婚狀態並非單身，新北地檢署日前依重婚罪嫌起訴朱男。(本報資料照片)

去年登記結婚 今年驚知丈夫31年前在美已娶妻 怒告騙婚

2020-12-26 02:15
古姓女子的家屬日前在網路上懸賞尋人。(取材自臉書)

美籍華女與夫遊台 人間蒸發1年 老公竟未報案

2020-12-24 02:28
估價450英鎊的中式瓷瓶拍賣，台灣買家以高達120萬英鎊的價格標到。擷自Instagram@sheppardsiah

估6百元中式瓷瓶拍賣 162萬美元落槌歸台灣買家

2020-12-29 18:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧