「萊豬零檢出條例無效」 政院：地方若執行 公務員受懲

反萊豬團體夜宿台北市景福門信義路口，一早總統府前元旦升旗儀式進行時，群眾聚集後逕向凱道進發，不僅一度癱瘓景福門圓環交通，進入凱道後還與警方發生推擠衝突，場面混亂。（記者李隆揆／攝影）

萊豬今起開放進口，行政院昨天宣布，地方食安自治條例，凡訂有「乙型受體素（萊克多巴胺為其中一種）一律不得檢出」之規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，今起「原訂者函告無效、新訂者不予核定」；相關公文昨已送達，有16個縣市遭函告無效或不予核定，金門縣條例則尙需要時間研處。

行政院也提醒地方政府勿強硬執行自治條例，否則恐讓基層公務員遭送懲戒。

蔡英文總統今天發表的元旦談話，提到這段時間以來開放萊豬爭議，讓自己充分體會到，為何過去政府做開放承諾卻不落實，台灣 是貿易國家，歷經三屆政府的問題，已沒有迴避空間，因此要請國人體諒。

不過，對於中央強硬宣布，許多地方並不接受，也各有做法。南投縣長林明溱說，仍會依照自訂食安條例，要求縣內萊豬「零檢出」，一旦檢出重罰業者10萬元台幣（約3470美元 ），1月4日開始稽查。宜蘭、花蓮、苗栗、雲林、嘉義市等縣市表示，在相關法令疑義尚未釐清前，會加強對肉品源頭及食品加工等環節的管控與稽查，一旦檢出有萊劑就全面公告。

目前包括台北市、新北市、台中市、嘉義市、花蓮縣和彰化縣等縣市，都已準備聲請釋憲。國民黨更批民進黨 政府「吃人夠夠」，將協調執政縣市聲請釋憲，提醒民進黨政府不要一錯再錯。

行政院政務委員羅秉成昨天在記者會表示，已報院的17縣市自治條例或原有自治條例規範，只能用「亂」字來形容，有三大問題：第一是「規範標的」不同，各縣市限制的肉品不同；第二是「行為態樣」不同，有些禁止販賣、禁止使用，甚至不能製造、運輸、運送、公開陳列，連贈送都不行；第三是「法律效果」不同，只禁不罰，或是既禁又罰都有，形成各自為政。

羅秉成說，行政院的態度很清楚，食安標準要全國一致，要統一規範才能利於遵行，這次相關自治條例遭函告無效與不予核定有三個理由：「不合法、不合理、不可行」，除違反食安法與萊豬相關法規命令，萊牛已開放八年，現在卻有自治條例改為全面禁止，這不合理，加上有自治條例要求不得運送含萊劑肉品，實務上也不可行。

羅秉成說，地方自治條例要求一律不得檢出瘦肉精，俗稱的「零檢出」叫做「絕對禁止」，而中央法規是安全範圍內得檢出，非零檢出，這是地方牴觸中央。