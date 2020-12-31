黑白集／末代監委的最後狂熱

監察院末代監委的脫序表現，反映監委素質的每下愈況。圖為監察院外觀。（本報資料照片）

陳菊率監委巡察行政院，監委林文程質疑馬政府以「中華台北」名義出席WHA大會，是「出賣國家主權」；蘇貞昌立即應和，全力配合追查真相。這齣爛戲，只有兩點可以評論：一在轉移萊豬進口的民怨；二則反映監委素質的每下愈況。

監委的職責在明察暗訪，彈劾 貪官惡吏，解決民間疾苦。但這屆末代監委的表現，不是在幫當權者助威，就是在自我擴權。像林文程這樣，找些不營養的題目瞎扯，也好意思嗎？蔡政府的首任衛福部長林奏延也曾以「中華台北」名義出席WHA，蔡英文 說沒矮化，那林文程在吵什麼？蔡政府後來搞砸兩岸關係，未受邀參加WHA，監委竟反而要檢討前朝？

林文程固然可鄙，但追根究柢，這樣的人成為監委，提名 者不要負責嗎？蔡總統每次話都說得很好聽，但做起事來，往往變調走樣。她上屆提了陳師孟當監委，此人一路暴衝暴走，幾乎毀掉整個監察院的表現。另兩名監委高涌誠和蔡崇義受前綠委段宜康之託查辦「曲棍球案」，對檢察官言詞威脅未遂，竟濫權將他彈劾。如此失格的人，蔡總統竟又提名他們續任。

不久前，監院才為人權委員會制訂了擴權的職權行使法，引發違憲的批評。這群末代監委繼續跳梁，不知還會惹出多少笑話。