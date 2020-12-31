新聞評論／外媒眼中的蔡英文龍袍與民主獨裁

蔡英文遭香港《亞洲週刊》指為民選獨裁。（本報資料照片）

蔡總統又登上國際媒體封面。但與先前被選為「全球最具影響力人物」那樣的光環不同，這次香港《亞洲週刊》以身穿龍袍的蔡英文 為焦點，談台灣 的「民選獨裁」與綠營「新威權主義」。民進黨 對此暴跳如雷，立即對亞洲週刊扣上紅帽，指它是親共的北京政府喉舌，企圖轉移焦點迴避問題。

扣帽抹紅，是要徹底否定《亞洲週刊》報導的可信度與正當性；但說它是「北京喉舌」，則是無稽之談。中共政權長期以來把《亞洲週刊》視為眼中釘，列為管禁的雜誌，讓它幾乎難以賣進大陸。如果真是一份喉舌報，怎麼會遭到這樣的待遇？民進黨把抹紅當成自己的殺手鐧，但光會抹紅別人，並不表示自己就有金鐘罩護身。

蘇貞昌的說法更不合理。他說，一個新聞自由、言論自由不及格的地方，要來批評人權得到90幾分的國家，並不適當。事實上，《亞洲週刊》過去對台灣民主運動的支持，蘇貞昌應該不陌生。何況，一個自詡自由民主的政府，卻否定外媒有批評它的資格，豈非太矛盾？民進黨向來喜愛歌頌，但它能強求外媒嗎？

民進黨轉移焦點的功夫，確實一流。發言人顏若芳強調，《亞洲週刊》與其他國際權威媒體對台灣的報導背道而馳；副秘書長林飛帆更列出台灣近一年受到外媒肯定的好評。兩人所指，應是民進黨臉書貼出的「台灣2020真好」的哏圖內容：「時代雜誌百大影響力人物」、「彭博商業周刊全球50大最具影響力人物」、「金融時報全球12名最具影響力女性之一」、「富比世全球百大最具影響力女性」等。彷彿有了這些外媒的好評，《亞洲週刊》的報導就變得無足輕重。

事實上，《亞洲週刊》的報導和其他外媒的評選根本是兩回事，兩者並無矛盾。西方外媒評選蔡英文為全球最具影響力人物，主要是因為台灣的防疫和抗中，並非台灣的民主與自由表現。台灣在全球疫情肆虐下防疫有成，蔡英文在國際反中氛圍裡站上抗中第一線，確實醒目，但這些都與民主無關。

那些西方媒體沒看到的是：論防疫，蔡英文是收割了防疫人員辛勞與民眾警覺的成果；論抗中，則全民付出了淪為美國棋子，以及天價軍購、苦吞萊豬等代價。藉著防疫，從台商、小明到陸生，蔡政府毫無顧忌地踐踏人權；藉著抗中，從國安五法到反滲透法，從大陸童書下架到全面審查大陸書籍，蔡政府正恣意摧毀民主和自由。換言之，蔡英文被評選為「年度最具影響力人物」和「台灣民選獨裁」領袖，兩者並不衝突；只是《亞洲週刊》因為距離更近，看到了西方媒體沒看到的深層現象罷了！

西方外媒的讚譽被民進黨移作大內宣，應是它們始料未及的效果；《亞洲週刊》的報導則揭穿了國王的新衣，民進黨企圖用前者來擋後者，其實是擋不掉的。蘇貞昌的回應引出了一個好問題：民選不可能獨裁嗎？且不提希特勒、普亭的例子，《亞洲週刊》通篇所舉事例和所引評述，諸如中天關台、台大教授和反萊豬醫師被查水表、國安五法和反滲透法、黨產條例和促轉條例、「喝斥」大法官、黨政軍控制媒體、網軍治國，甚至行政專斷、立法唯諾、司法應聲等等，哪一項不是活生生的政治現實？而民選獨裁與綠營新威權主義現象，不也是普通台灣民眾日常所聞所見、所憂所怒的問題？

蔡英文的確是全球最具影響力人物之一；而那身龍袍，見證了一個新民選獨裁體制的存在。