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辦馬英九賣台不辦蔡英文 國民黨控監委公報私仇

記者劉宛琳／台北31日電
監察委員林文程（左），指馬政府時期以中華台北名義和觀察員身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權。（本報資料照片）
監察委員林文程（左），指馬政府時期以中華台北名義和觀察員身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權。（本報資料照片）

監察委員林文程質疑，馬政府時期以中華台北名義和觀察員身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權，林還要行政院配合一起查辦前總統馬英九。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，蔡英文政府任內也用中華台北參加WHA、APEC及各種國際會議，那豈不是也在賣台？監委昔有陳師孟「辦藍不辦綠」，今有林文程「辦馬不辦蔡」，其實陳、林兩人的共同點，除了在秀下限外，還有都是在公報私仇。

黃子哲表示，陳師孟身為前總統陳水扁的大愛將，在擔任監委後，為了幫主子阿扁平反，先查演出諷扁劇的檢察官，再約詢判馬英九無罪的法官。但如此粗暴干預司法的做法，不僅引起公憤，也讓陳師孟狼狽下台。

黃子哲接著表示，林文程則在2006年擔任台灣民主基金會的執行長，到了2008年政黨輪替後卻意外的沒被立即撤換，多待了二年後，才在2010年卸下該職務。當時林文程離開時還非常不乾脆又不情願，四處向媒體投訴是馬英九千方百計的施壓與干預下，才害他遭到撤換。這筆帳，看來林文程早已懷恨在心，就來個「小人報仇，十年不晚。」

黃子哲批評，林文程身為政治學者，竟然毫無基本的民主素養與常識，政黨輪替後的人事更迭當屬常態，看看如今民主基金會綠成一片，甚至連副執行長陳琬宜的先生寇謐將都在裡頭分一杯羹執行專案。林文程一開始賴著不走，已是丟臉，後來被趕走還不服氣，無疑是得了「官癌」，而且還是最末期很嚴重的那種。因為林在擔任執行長的同時，竟然還身兼國立中山大學社科院的院長，經常缺席校務會議還不假出國，校方最後不得不將他停職。

黃子哲說，林文程當時在公職上，占雙職領雙薪，是標準的渣男。如今撈個監委做，回頭咬馬英九，根本就是在報老鼠冤。但林的學養終究是有限，拿「中華台北」名稱要辦馬英九賣國，其實最受傷的就是蔡英文。因為除了蔡政府也用同樣名稱參與國際組織或會議外，過去台灣以「台澎金馬個別關稅領域」加入WTO，正是蔡英文當時去談判出來的傑作。若連中華台北都沒守住，加上第一任總統掉了七個邦加國，請問林文程大監委，要不要查辦蔡英文究竟是如何把國家主權清倉大拍賣？

黃說，監察院一堆這種拐瓜劣棗、臭魚爛蝦的監委，還奢談什麼人權保障與監督政府。淪為挾「院」報復，做政治鬥爭，尸位素餐，倒是挺稱職的。

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