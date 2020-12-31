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發布蔡英文負面民調 游盈隆節目突遭停播

台灣新聞組／台北31日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。（取材自臉書）
台灣民意基金會董事長游盈隆。（取材自臉書）

台灣民意基金會29日發布民調指出，蔡英文總統第二任期的施政蜜月期已結束，引起總統府駁斥，基金會董事長游盈隆隨即批評對方太沒知識。不料昨天游盈隆親曝播了近四年的民視電視節目「台灣民意」突然被停播，心情卻是淡然。

游盈隆29日發布民調時表示，蔡英文總統滿意度仍有5成3，但從對「總統蜜月期」操作性定義來看，蔡總統第二任期蜜月期已結束。民調指出蔡總統最大敗筆在於，開放美國萊豬進口政策，僅有3成滿意，約6成3不滿意，且強烈不滿意這項政策者占4成2，顯示民意強烈反彈。

對此，總統府發言人張惇涵回應，「為台灣打拚，執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期，相信執政團隊的每個人，沒有人會認為自己有所謂的蜜月期」。

游盈隆隨即在臉書批評，「仔細看府方的說詞，第一個感覺是總統府這樣回應，太無釐頭、太沒知識、根本不知所云」。

不料，昨天游盈隆在臉書宣布民視「台灣民意」節目就是最後一集，震驚網友，他回顧「台灣民意」自2017年2月開播以來，已經三年又11個月，「遽然停播，我的心情淡然」。

網友紛紛回應「支持您為台灣人民努力」，也有人不捨地說「台灣頻道這麼多，根本沒什麼節目能看，現又少了一個……」，還有人怒批「又一隻烏鴉被幹掉，這就是大家多年來力挺的民進黨」。

台灣 民調 蔡英文

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