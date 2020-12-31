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地方訂萊劑零檢出自治條例無效 民團強烈反對

記者彭宣雅／台北31日電
行政院今宣布萊豬政策中央地方統一規範與原則，政務委員羅秉成表示，相關地方食安自治條例凡定有「乙型受體素一律不得檢出」之規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，自明年1月1日起，「原訂者函告無效/新訂者不予核定」，而主要原因就是地方自治條例不合法、不合理、不可行。(取自聯合新聞網直播)
行政院今宣布萊豬政策中央地方統一規範與原則，政務委員羅秉成表示，相關地方食安自治條例凡定有「乙型受體素一律不得檢出」之規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，自明年1月1日起，「原訂者函告無效/新訂者不予核定」，而主要原因就是地方自治條例不合法、不合理、不可行。(取自聯合新聞網直播)

民間反瘦肉精毒豬聯盟晚上將在凱道上景福門旁露營跨年反萊豬，同時靜默遊行表達對政府開放萊豬進口的不滿；行政院今日宣布地方訂定萊劑零檢出自治條例無效、不予核定，民間團體也表達強烈反對，批評政府不顧食安，只顧統一放寬標準，是「萊豬行政院」。

民間反瘦肉精毒豬聯盟李建誠表示，地方出於對民眾得檢康保護，本來就可以加嚴把關自訂標準規範，若行政院都認為開放萊豬進口後，都不會有進口商進口，「為何地方不能訂自治條例」，這與美國的貿易承諾無關，現階段，軍隊、中小學學校午餐也不能吃萊豬，為何地方藥定更嚴格的標準卻不行，他認為，這是反民主的作法，不可以有不同的意見，變成中央集權。

李建誠表示，地方政府基於對民眾的健康保護，自治條例應加嚴把關，合情合理。若行政院既然認為開放後萊豬也不會進口，為何又要剝奪地方自治權力，大搞中央集權壓制異見。

他說，地方自治無涉對美貿易的承諾，如果中小學營養午餐可以不吃萊豬，地方政府為何不能從嚴規範？蔡政府真的對美國要曲膝奉承，又對國內專制極權，印證民主淪喪。

李建誠說，今天跨年夜、民間團體的活動照常舉辦，但因為防疫緊繃，不號召民眾到現場聲援，可以在家看線上直播就好，若要到現場參加活動，一定要先做好保暖措施，同時全程戴口罩；今晚的活動，除了反萊豬民間團體代表參與外，還包括之前被查水表的蘇偉碩醫師，國民黨、民眾黨的立委，都會到現場聲援活動。

美國 遊行 國民黨

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